W Szczecinie ruszył protest przewoźników

Szczecinianie, oni stoją w walce o to, żebyście i wy mieli normalny chleb i mieli co jeść. Nie patrzcie tylko na czubek własnego nosa.

Widzisz Lucjan? Tuskowa policja przynajmniej działa, bo Twoja pisowska zamiast pracować, to na Żoliborzu pilnowała jednego człowieka. Jest różnica? Jest Lucjan, jest!!!

Zanim będziecie opluwali kierowców, to się zastanówcie dlaczego tak się dzieje. Bardzo komuś przeszkadza nasz mocny transport, najmocniejszy w Europie. Może warto zadać pytanie, dlaczego w kilku krajach starej unii, przekazano kilka miliardów euro na zakup nowych tirów? Niestety ale zamiast płacić podatki, kierowcy pójdą na zieloną trawkę @ nasze utrzymanie!

komu to przeszkadza?

Pare minut temu przejechali na sygnale ul struga w kierunku miasta Prawde mówiąc wkurza mnie to rozjeżdżanie miasta , nie pierwszy raz

fin

2023-12-22 14:20:46

no to dzwonimy do TVP....