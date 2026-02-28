Przewodnicy zapraszają na spacery po mieście

Przewodnicy po raz kolejny oprowadzą chętnych po mieście ciekawymi trasami. Fot. Dariusz GORAJSKI

W tę sobotę (28 bm.) świętujemy XIII Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. W Szczecinie kilkadziesiąt grup wyruszy o godz. 11 z Placu Lotników na wyjątkowe zwiedzanie miasta. Na 16 spacerów konieczna była wcześniejsza rejestracja. Na 19 nie ma żadnych limitów miejsc. Spacery są bezpłatne. Wystarczy założyć wygodne buty i wspólnie odkrywać Szczecin.

REKLAMA

Będzie można wybrać się na zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich, przejść się śladami Sydonii von Borck lub Heleny Kurcyuszowej, poznać historię Kota Umbiragi czy też wybrać się do Puszczy Bukowej i poznać legendę o duchu Skarbku. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników przygotowało łącznie 29 tras, z czego na część obowiązywały wcześniejsze zapisy. Łącznie w ramach obchodów oprowadzonych zostanie 35 grup.

Tegoroczne obchody dnia przewodnika turystycznego nawiązują do najważniejszych osób związanych ze Szczecinem i odbędzie się pod hasłem „Osobowości Szczecina”. Uczestnicy spacerów poznają m.in. odpowiedzi na pytania: ile panoram miast Pomorza widnieje na freskach sali balowej Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, ile aut marki Stoewer można zobaczyć w Muzeum Techniki i Komunikacji, gdzie mieściła się pierwsza siedziba polskich władz miejskich z Piotrem Zarembą, jakie typy lalek można zobaczyć w „Pleciudze”, gdzie znajdował się Fort Leopolda – element Twierdzy Szczecin, jak głębokie są fundamenty Urzędu Wojewódzkiego, kim był Viadrus i gdzie zobaczyć jego postać, ilu książąt zmarło po klątwie Sydonii von Borck, w jakiej temperaturze spalane są odpady w EcoGeneratorze, ile lat mieszkała w swojej willi rodzina Lentzów i jakie marki piwa produkuje browar Bosman.

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego zakończy się koncertem organowym w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba o godz. 14. Zwieńczeniem obchodów będzie zaplanowana na godz. 17 w Muzeum Techniki i Komunikacji wystawa fotograficzna „Migawka”.

Szczegółowy wykaz tras na stronie: www.tourszczecin.eu oraz na profilu www.facebook.com/visitszczecin. Organizatorem wydarzenia jest Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników.

(dg)

REKLAMA