Poznamy „Osobowości Szczecina”

Bezpłatne bilety na trasy z limitowanymi wstępami do obiektów dostępne będą do wyczerpania limitów od najbliżej środy 18 lutego od godz. 11. Fot. Dariusz GORAJSKI

Przed nami XIII Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. W tym roku z okazji swojego święta przewodnicy miejscy zabiorą chętnych na wycieczki, podczas których można poznać wiele miejskich tajemnic i historii osób niegdyś związanych ze Szczecinem.

28 lutego, świętować będziemy XIII Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, zainicjowany przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników. Jednego dnia setki mieszkańców wybierają się na wycieczki, aby poznać historię swojego miasta. Tegoroczne obchody będą nawiązywały do najważniejszych osób związanych ze Szczecinem i odbędzie się pod hasłem „Osobowości Szczecina”. W ostatnią sobotę lutego mieszkańcy miasta będą mieć wyjątkową okazję, by razem z miejskimi przewodnikami odkrywać charakter miasta, jego historię i miejsca, które mijamy na co dzień – często nie znając ich genezy ani przyszłych funkcji.

W tegorocznej edycji przygotowano 30 tras realizowanych w 36 grupach, prowadzonych przez wykwalifikowanych przewodników. Wycieczki rozpoczną się w sobotę, 28 lutego o godzinie 11 z placu Lotników i zakończą koncertem organowym w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba o godz. 14, zaś zwieńczeniem będzie zaplanowana na godz. 17 w Muzeum Techniki i Komunikacji wystawa fotograficzna „Migawka”. Spacery będą bezpłatne, na część z nich obowiązywać będą specjalne bilety wstępu.

Uczestnicy spacerów poznają m.in. odpowiedzi na pytania: ile panoram miast Pomorza widnieje na freskach sali balowej Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, ile aut marki Stoewer można zobaczyć w Muzeum Techniki i Komunikacji, gdzie mieściła się pierwsza siedziba polskich władz miejskich z Piotrem Zarembą, gdzie znajdował się Fort Leopolda – element Twierdzy Szczecin, jak głębokie są fundamenty Urzędu Wojewódzkiego, kim był Viadrus i gdzie można zobaczyć jego postać, ilu książąt zmarło po klątwie Sydonii von Borck.

Podobnie jak w poprzednich latach, część tras będzie miała ograniczoną liczbę uczestników – głównie te, które obejmują wstępy do obiektów. Aby umożliwić udział większej liczbie chętnych, dla części z nich przewidziano po dwie grupy w różnych godzinach.

Bezpłatne bilety na trasy z limitowanymi wstępami do obiektów dostępne będą do wyczerpania limitów od najbliżej środy 18 lutego od godz. 11 w Centrum Informacji Turystycznej oraz online: https://www.accredi.pl/dzienprzewodnika2026.

Szczegółowy wykaz tras oraz informacje o ograniczeniach dotyczących wstępów dostępne są na stronie: www.tourszczecin.eu oraz na profilu www.facebook.com/visitszczecin.

