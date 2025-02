Po Szczecinie z przewodnikiem. Okazja na wyjątkowy spacer

Na ten dzień przygotowanych zostało aż 29 tras, na które wybiorą się 32 grupy zwiedzających. Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia

W sobotę, 1 marca szczecińscy przewodnicy miejscy oprowadzą chętnych po najciekawszych miejscach w mieście i podzielą się swoją wiedzą na ich temat. A wszystko to z okazji XII Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego to święto osób, dla których historia, dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze są czymś wyjątkowym. To oni znają największe tajemnice dawnych rodów, powtarzają legendy i odkrywają nieznane dotąd fakty z życia dawnych szczecinian. Uczą pokolenia o pokoleniach, a ich opowieści działają jak wehikuł czasu. Miejscy przewodnicy, bo to o nich mowa, kolejny rok z rzędu z okazji swojego święta podzielą się z mieszkańcami swoją wiedzą i wybiorą się z nimi w wyjątkowe podróże w czasie.

Dwunasta edycja Międzynarodowego Dnia Przewodnika odbędzie się już w tę sobotę, 1 marca i będzie nawiązywała do historii miasta. Zwiedzaniu tym razem towarzyszy hasło „Z archiwum Sz.”. Na ten dzień przygotowanych zostało aż 29 tras, na które wybiorą się 32 grupy zwiedzających.

Na liście znalazły się m.in. miejsca niedawno otwarte – Centrum Solidarności „Stocznia”, baza Stacji Pogotowia Ratunkowego, czy też obiekty na co dzień trudno dostępne lub wręcz niedostępne dla mieszkańców, najgłębiej i najwyżej położone zakamarki Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego i Miejskiego, czy obiekty przemysłowe, jak EcoGenerator, Browar Bosman. Podczas spacerów będzie możliwość zobaczenia ciekawej wystawy w Archiwum Państwowym, panoram miast pomorskich w Pałacu Ziemstwa i spotkania ze znanym aktorem Michałem Janickim, czy też obejrzenia filmu o żołnierzach AK podczas zwiedzania Centrum Dialogu Przełomy. Nie zabraknie także propozycji dla najmłodszych miłośników kultury, dla których atrakcją będzie możliwość zobaczenia kulisów Teatru Lalek „Pleciuga” lub rodzinny „spacer literacki z ptakami” połączony ze wstępem do Zajezdni Sztuki Muzeum Techniki i Komunikacji. Alternatywą będzie też rodzinny spacer z pruskim żołnierzem po byłych terenach Twierdzy Szczecin.

Zwiedzanie rozpocznie się jak zwykle o godzinie ​11 na placu Lotników​, a zakończy koncertem organowym w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba o godzinie 14.30. Wyjątkiem będzie kilka grup ze wstępami do obiektów położonych w pewnym oddaleniu od centrum.

Na kilkanaście tras obowiązywały wcześniejsze zapisy z limitem miejsc, jest też 17 tras bez limitu uczestników. Szczegóły tras wraz z ich opisami znajdują się na stronie www.visitszczecin.eu oraz na https://tourszczecin.eu/

Organizatorami wycieczek są Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia oraz Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników.

(K)