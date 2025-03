Browarny Szczecin

Fot. Krzysztof Żurawski

To nazwa jednej z tras po Szczecinie zaplanowanych w ramach XII Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Wiodła ona historycznym szlakiem szczecińskich browarów. Poprowadzili ją Mirosław Wacewicz, szerzej znany jako „Legendziarz” oraz Krzysztof Żurawski, autor książki „Piwo w Szczecinie do roku 1945”.



Trasę podzielono na dwa etapy: pierwszy dotyczył zwiedzania browaru „Bosman”, a drugi prowadził od browaru „Bosman” do dworca autobusowego. W pierwszym etapie uczestniczyło 20 osób, które skorzystały z możliwości zarejestrowania się jako zwiedzający. W czasie trwania wycieczki po browarze największe wrażenie na jej uczestnikach zrobiły pomieszczenia, gdzie stoją miedziane kadzie warzelne.



Po wyjściu z browaru, uczestnicy wycieczki przeszli wzdłuż ulicy Chmielewskiego do Kolumba i dalej w stronę Dworca Autobusowego. Dawniej w tym rejonie miasta mieściły się browary oraz gorzelnie, a także liczne składy i hurtownie piwa.



Niewątpliwą atrakcją dla uczestników trasy nr 22 była możliwość zapoznania się z pamiątkami po browarach, które pochodziły z kolekcji Krzysztofa Żurawskiego.©℗



(k)