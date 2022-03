Przeszło 900 przypadków SARS-CoV-2 w piątek w regionie. Gorzej niż przed tygodniem

W województwie zachodniopomorskim mamy 928 (w tym 100 ponownych) zakażeń koronawirusem. Zmarły dwie zakażone osoby - w piątek poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Oznacza to niestety wzrost liczby infekcji w stosunku do piątku przed tygodniem, gdyż wtedy było ich 827. Spadła za to liczba zgonów, gdyż 11 marca było ich sześć.

Najwięcej, gdyż 288 nowych przypadków SARS-CoV-2, jest w Szczecinie. W powiecie polickim było ich 66, a w Koszalinie 64.

W ciągu doby w regionie wykonano 4202 testów. W kwarantannie przebywa przeszło 2500 osób.

Wszyscy zmarli mieszkańcy regionu mieli choroby współistniejące z Covid-19.

Powiat/miasto Liczba przypadków Na 10 tys. mieszkań. białogardzki 10 2.11 choszczeński 24 5.00 drawski 13 2.29 goleniowski 41 4.98 gryficki 31 5.16 gryfiński 44 5.39 kamieński 24 5.12 kołobrzeski 53 6.68 koszaliński 29 4.36 myśliborski 15 2.29 policki 66 8.13 pyrzycki 29 7.39 sławieński 20 3.57 stargardzki 56 4.66 szczecinecki 41 5.30 świdwiński 8 1.72 wałecki 26 4.91 łobeski 10 2.74 Koszalin 64 5.99 Szczecin 288 7.18 Świnoujście 36 8.81

(k)