W czwartek w regionie 892 przypadki COVID-19. Zmarło 12 osób

W województwie zachodniopomorskim mamy 892 (w tym 91 ponownych) zakażenia koronawirusem. Zmarło 12 zarażonych osób - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Oznacza to spadek liczby infekcji w porównaniu do czwartku przed tygodniem, gdyż wtedy było ich 1159. Wzrosła za to liczba zgonów, których wtedy było 6.

Najwięcej, bo 300 nowych przypadków SARS-CoV-2, wykryto w Szczecinie. W powiecie polickim zaś nowych infekcji SARS-CoV-2 stwierdzono 68.

Wszyscy zmarli mieszkańcy regionu mieli choroby współistniejące z Covid-19.

