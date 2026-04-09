Przerwa w dostawie ciepła

Fot. PEC

Mieszkańcy Stargardu powinni być przygotowani na tymczasowe utrudnienia w dostawie ciepła. W czwartek, 9 kwietnia, w godzinach od 8 do 21 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) nie będzie mogło dostarczać ciepła do mieszkań i budynków w mieście.

Powodem przerwy w dostawie ciepła jest wyłączenie prądu w całym obiekcie PEC, które zaplanowała firma ENEA. Prace dotyczą przyłącza doprowadzającego energię elektryczną do budynków ciepłowni i są niezależne od działania PEC.

W związku z tym w trakcie prac mieszkańcy nie będą mieli dostępu do centralnego ogrzewania ani ciepłej wody z sieci miejskiej.

-Należy jednak pamiętać, że krany wciąż będą dostarczać zimną wodę, a prąd w budynkach pozostanie dostępny – informuje miasto.

PEC podkreśla, że utrudnienia mają charakter tymczasowy i powinny zakończyć się w czwartek wieczorem. Mieszkańcy proszeni są o uwzględnienie tej informacji w planach domowych i przygotowanie się na brak ciepła w tym dniu. ©℗

(w)

