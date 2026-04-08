Dziecięca wyobraźnia w służbie sztuki i patriotyzmu

Laureaci tegorocznej edycji konkursu wielkanocnego.

W Klubie Wojskowym 12. Brygady Zmechanizowanej w Stargardzie rozstrzygnięto coroczny konkurs wielkanocny „Złote jajo”. Jury pod przewodnictwem Małgorzaty Jańczak, starszego instruktora plastyka z KW 12. BZ, przyznało łącznie 11 nagród głównych i 9 wyróżnień, doceniając kreatywność i pomysłowość uczestników.

REKLAMA

- Wpłynęło do nas aż 131 prac plastycznych o tematyce wielkanocnej oraz wojskowej i patriotycznej - informuje Augustyn Maćkowiak, kierownik stargardzkiego klubu wojskowego, który świąteczny konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży z regionu organizuje od wielu lat.

Największe wyróżnienie, czyli Grand Prix w kategorii praca z motywem wojskowym i patriotycznym, zdobył Iwo Kietrys ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie. W tej samej kategorii pierwsze miejsce zajęła Julia Pułaska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie.

- Zrobiłam pracę z motywem wojskowym w 3D - mówi Julia. - Wykorzystałam m.in. karton i bibułę. Jestem tej technice wierna od 4 lat. To nie jest moja pierwsza wygrana w tym konkursie.

Drugie miejsce zajął Adam Kochanowski (SP 4), a trzecie Anna Grending (SP 7). Wyróżnienia otrzymali: Kacper Apolinarski (SP 7), Michalina Wejs (SP 1), Kinga Kopaczewska (SP 7), Hoshiy Yulia (SP 7) oraz Julia Grela (SP 2).

Wśród najmłodszych uczestników, w kategorii wiekowej 7-10 lat, I miejsce zajęła Joanna Sadowska (SP w Starej Dąbrowie).

- Mój tata pracuje w wojsku - opowiada Joasia. - Dlatego bardzo chciałam wziąć udział w tym konkursie. Zrobiłam świątecznego królika, którego ozdobiłam różnymi materiałami. Bardzo się cieszę, że wygrałam.

II zajęła Jessica Matuła (SP 5), a III - Marcelina Wraga (SP 1).

W kategorii 11 -14 lat zwyciężyła Michalina Kawalec (SP 1).

- Bardzo lubię rysować w różnych technikach - mówi 14-latka. - Wykonałam pastelami olejnymi królika wielkanocnego z jajkami dookoła, na tle lasu.

Drugie miejsce przypadło Magdalenie Stańczyk (SP w Pęzinie), a trzecie - Dominikowi Szylingowi z Integracyjnej Szkoły Podstawowej Kreatywni w Stargardzie. Wyróżnienia otrzymali: Nikola Duszkiewicz (SP 1), Adrianna Woźniak (Integracyjna SP Kreatywni, Stargard), Antonina Wieczorkiewicz (SP 4) oraz Amelia Lewczuk (TPD koło w Stargardzie).

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 31 marca w klubie garnizonowym przy ul. 11 Listopada w Stargardzie.

Wioletta Mordasiewicz

REKLAMA