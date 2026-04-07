„Piękny widok” pod zdjęciem płonącego krzyża. Fala krytyki spadła na radną ze Stargardu

Kontrowersyjny wpis Moniki Kirschenstein, radnej Rady Miejskiej w Stargardzie i byłej członkini Koalicji Obywatelskiej, wywołał gwałtowną reakcję w mediach społecznościowych i lokalnym środowisku politycznym. Powodem stał się komentarz, jaki radna zamieściła pod fotografią płonącego papieskiego krzyża przed kościołem na warszawskim Mokotowie.

Do pożaru doszło w Wielki Piątek około godziny 15.30 przed świątynią przy ulicy Rzymowskiego. Według wstępnych ustaleń, ogień pojawił się najprawdopodobniej od jednego ze zniczy ustawionych u podstawy krzyża. Straż pożarna szybko opanowała sytuację, jednak zdjęcia i nagrania płonącej konstrukcji błyskawicznie trafiły do internetu.

Jedną z osób, które opublikowały fotografię pożaru, była Monika Kirschenstein. Radna ze Stargardu zamieściła zdjęcie na swoim profilu w mediach społecznościowych, opatrując je krótkim komentarzem: „Piękny widok”.

Wpis natychmiast wywołał falę krytyki. Internauci zarzucili radnej brak szacunku wobec symboli religijnych oraz obrażanie uczuć osób wierzących. W odpowiedzi na narastające emocje głos zabrali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej w Stargardzie.

„KO stanowczo odcina się od skandalicznego wpisu radnej Moniki Kirschenstein. Ten post to niedopuszczalna prowokacja i brak szacunku dla uczuć religijnych mieszkańców” – napisali działacze ugrupowania.

Przedstawiciele KO przypomnieli jednocześnie, że Monika Kirschenstein nie należy już do Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Jak podano, została zawieszona 19 sierpnia 2025 roku, a następnie zrezygnowała z członkostwa w klubie i została usunięta z Platformy Obywatelskiej.

„Jej działania nie odzwierciedlają wartości KO. Wzywamy do usunięcia wpisu i przeprosin. Mieszkańcy Stargardu zasługują na szacunek, nie podziały” – dodano w oświadczeniu.

Sprawę skomentowali również politycy innych ugrupowań. Radny powiatowy Tomasz Zbirochowicz z PiS napisał w mediach społecznościowych: „Wstyd i żenada na cały kraj”, zapowiadając jednocześnie, że po świętach złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Szczególne emocje wzbudził fakt, że spalony krzyż miał wymiar symboliczny. Znajdowała się na nim tabliczka przypominająca, że właśnie przy tym krzyżu papież Jan Paweł II odprawił swoją pierwszą mszę w Polsce podczas pielgrzymki w 1979 roku. To wtedy, na Placu Zwycięstwa w Warszawie, padły słynne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.

Mimo narastającej krytyki Monika Kirschenstein nie usunęła wpisu.

Radna już wcześniej pozostawała w konflikcie z lokalnymi strukturami Platformy Obywatelskiej. W sierpniu 2025 roku opuściła Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej i Platformę Obywatelską po wcześniejszym zawieszeniu w prawach członka klubu.

Wówczas tłumaczyła swoją decyzję utratą zaufania do władz powiatowych partii w Stargardzie.

„Ich klerykalizm i poddańczy stosunek do hierarchów skompromitowanej instytucji Kościoła Katolickiego całkowicie uniemożliwia mi współpracę z tą formacją polityczną” – pisała.

