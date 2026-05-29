Przejęli 40 kilogramów mefedronu wartego blisko 2 mln zł

Kryminalni z Koszalina zatrzymali 26-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz usiłowanie wprowadzenia ich do obrotu.

Funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 40 kilogramów substancji psychotropowej - mefedronu. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków szacowana jest na około 2 miliony złotych. Gdyby środki te trafiły na rynek, mogłyby zostać rozprowadzone wśród tysięcy odbiorców.

Zatrzymany 26-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie wykonano z jego udziałem czynności procesowe. Następnie sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

- Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Policjanci szczegółowo analizują zabezpieczony materiał dowodowy oraz ustalają wszystkie okoliczności związane z działalnością podejrzanego - informuje mł. asp. Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz udział w obrocie narkotykami grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

