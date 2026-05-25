Narkotyki trzymał w lodówce. Sam wskazał je policjantom

Gdy policyjni wywiadowcy zapukali do jednego z mieszkań w Szczecinie, w którym mogły być narkotyki, nie spodziewali się, że w ich odnalezieniu pomoże im sam podejrzewany.

Funkcjonariusze uzyskali informacje wskazujące, że pod jednym z adresów na terenie miasta może dochodzić do rozprowadzania środków odurzających. Postanowili to sprawdzić.

Podczas interwencji mundurowi zapytali przebywającego w mieszkaniu 45-letniego mężczyznę, czy nie posiada narkotyków. Mężczyzna zaczął się zachowywać nerwowo, a po chwili powiedział, że zabronione substancje znajdują się w lodówce.

W trakcie przeszukania policjanci znaleźli 18 woreczków strunowych z białym proszkiem. Wstępne badania wykazały, że była to amfetamina o łącznej wadze blisko 40 gramów. Dodatkowo ujawniono dwa woreczki z mefedronem.

Policja zapowiada, że zabezpieczone substancje zostaną poddane szczegółowym badaniom laboratoryjnym, a mężczyzna odpowie teraz za posiadanie środków odurzających.

