Stargardzka policja uderza w narkobiznes. Kolejne osoby zatrzymane

Ostatnie dni pokazały efektywność pracy służb w walce z przestępczością narkotykową. Fot. KPP Stargard.

Stargardzcy policjanci walczą z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego ustalili i zatrzymali kolejne osoby.

Policja dostała informację o tym, że jeden z mieszkańców miasta może przechowywać znaczne ilości niedozwolonych substancji. Mundurowi szybko podjęli działania i udali się pod wytypowany adres. Na miejscu zastali 34-letniego mężczyznę, który nie zaprzeczał i przyznał się do posiadania narkotyków. Sam wskazał, gdzie je ukrył. W trakcie przeszukania zabezpieczono u niego około 30 gramów mefedronu oraz 7 gramów marihuany.

– Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za posiadanie środków odurzających – informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik KPP Stargard.

Równolegle działania prowadzili również policjanci prewencji. Podczas nocnego patrolu ich uwagę przykuł nerwowo zachowujący się 25-latek. W trakcie kontroli próbował pozbyć się woreczka z krystaliczną substancją. Badanie potwierdziło, że była to nielegalna substancja – mefedron. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Ostatnie dni pokazują wyraźnie efektywność pracy służb. Niedawno w ręce policji wpadł rowerzysta, który narkotyki schował w bidonie. Miał ponad 42 g amfetaminy, 7 g marihuany i blisko 4 g mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do komendy.

W ciągu ostatniego tygodnia z ulic Stargardu usunięto ponad 100 gramów narkotyków, a tylko w ciągu jednej doby zatrzymano 7 osób poszukiwanych. Policja zapowiada dalsze zdecydowane działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. ©℗

