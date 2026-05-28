Blisko 50 gramów amfetaminy w plecaku pasażera

W plecaku należącym do 31-latka policjanci znaleźli biały proszek. Fot. KPP Stargard

Policjanci patrolu adaptacji zawodowej podczas służby na terenie Stargardu zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który posiadał środki odurzające. Do zatrzymania doszło podczas kontroli drogowej samochodu osobowego.

REKLAMA

Jak informuje Wojciech Jędrych, funkcjonariusze od początku zwrócili uwagę na zachowanie pasażera auta. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany, unikał odpowiedzi na pytania i zachowywał się nienaturalnie, co wzbudziło podejrzenia mundurowych.

Po wylegitymowaniu 31-latka policjanci zdecydowali o przeprowadzeniu kontroli osobistej.

– W trakcie czynności mężczyzna przyznał, że ma przy sobie zabronione substancje i wskazał miejsce ich ukrycia – informuje asp. Wojciech Jędrych z KPP Stargard.

W plecaku funkcjonariusze znaleźli biały proszek. Przeprowadzone wstępnie badanie wykazało, że zabezpieczona substancja to amfetamina o wadze blisko 50 gramów.

31-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. W najbliższym czasie usłyszy zarzuty, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

– To kolejna skuteczna akcja policjantów patrolu adaptacji zawodowej, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Stargardu i przeciwdziałają przestępczości narkotykowej – dodaje rzecznik policji. ©℗

(w)

REKLAMA