Przedszkole przy ul. Romera bez krzyży. Burza po zdjęciu symboli religijnych

Do sprawy na swoim facebookowym profilu odniósł się też Przemysław Słowik, szczeciński radny z Koalicji Obywatelskiej. "Krzyż najbardziej boli po prawej stronie. Tak bardzo, że od dwóch dni trwa absurdalna nagonka na Dyrektorkę publicznego przedszkola w Szczecinie, która zwyczajnie zmieniła miejsce krzyży eksponowanych w miejscu do tego nie przeznaczonym" - napisał radny.

Pod postem Agnieszki Kurzawy na Facebooku roi się od komentarzy szczecinian. Jedni uważają, że sprawa jest bulwersująca i trzeba za wszelką cenę bronić krzyża w przestrzeni publicznej, także w placówkach oświatowych pisząc m. in., że "Krzyż jest nienaruszalnym symbolem chrześcijaństwa". Inni ripostują: "Czy radna jest radną miasta, czy radną katolików? Jeżeli większość rodziców chce przedszkola laickiego, to ich wybór". Bronią także decyzji dyrektorki: "Brawo dla dyrekcji! W końcu ktoś daje nadzieję, że placówki oświatowe mogą być świeckie, bez symboli religijnych na ścianach, bez dyskryminacji dzieci innych wyznań."

Do sprawy odniósł się arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, który w minioną środę w kazaniu podczas sprawowania mszy z okazji Uroczystości Podwyższenia Krzyża oburzył się na działania dyrektorki. – Dlaczego bronicie dzieciom, by mogły patrzeć na znak życia i miłości? Ataki są coraz bardziej bezczelne, więcej – coraz większa odwaga wchodzi w sercach tych, którzy uważają, że tylko w ziemię patrząc, zadbają o wszystkie ludzkie sprawy i Bóg im niepotrzebny - mówił podczas homilii duchowny, który stoi na czele kościoła w Zachodniopomorskiem.

W szczecińskim "Zaczarowanym przedszkolu" , które działa na osiedlu Zawadzkiego przy ul. Romera, jego dyrektorka zdjęła ze ścian wszystkie krzyże. Sprawa obiegła media, także te ogólnopolskie. Jednak dziś Lena Tomaszewska, dyrektorka publicznej placówki, nie chce się wypowiadać. Za to głos w sprawie zabrali miejscy radni, odniósł się do niej także arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Incydent komentują również szczecinianie.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

stan 2022-09-16 17:14:13 no cóż, zdejmujecie krzyże będziecie wieszać półksiężyce nie uda się tęczą załatwić wszytstkiego!!!

jg729 2022-09-16 17:06:56 Lewacka dzicz na forum zaskowytała.

Krzyż 2022-09-16 17:00:19 Ma wiele znaczeń, dla chrześcijan a więc cywilizacji łacińskiej która wpisana jest jako źródło wartości w UE, krzyż jest symbolem bezwarunkowej miłości i poświęcenia. Dla mnie ateisty jest neutralnym symbolem preferowanym bo mam świadomość że gdy zabraknie krzyża to jego miejsce zajmą symbole islamu... A islam nie jest tak wyrozumiały jak chrześcijaństwo i dla takich jak ja jest po prostu śmiertelnym zagrożeniem. Wolę krzyż niż jego alternatywy.

fin 2022-09-16 16:48:12 KOGO BOLI KRZYŻ , takie hasło na ulicach miasta , no i dobrze

itd 2022-09-16 16:45:40 Trzech czerwonych bandziorow /bellka,miller ,wolodia cimoszko/wybranych przez polactwo do eurokolchozu ma radoche.Wyprowadzaja krzyz,nastepnie smiszek wezmie slub z biedroniem i nowoczesna jewropa zakotwiczy na dobre w ''zacofanym '' landzie niemieckim,

A mnie 2022-09-16 16:44:56 przeszkadzają symbole ograniczenia szybkości. Dlaczego nikt ich nie zdejmuje ?

Jola 2022-09-16 16:44:56 Brawo Pani Dyrektor. Świecka szkoła i tyle w temacie. Konstytucja RP jest najważniejszym aktem prawa Polsce.

Fela 2022-09-16 16:41:05 Krzyż powinien byc tam gdzie jego miejsce czyli kościół.Brawo Pani dyrektor. A nie szkoly,przedszkola,szpitale...

@Romera 2022-09-16 16:23:32 No przecież przywołali i zdjęła te krzyże. O co Ci chodzi?

Krzekowo - 2022-09-16 16:17:57 Brawa dla Pani dyrektor!!! Jesteśmy z Panią,tak trzymać Pani Dyrektor i nie odpuszczać tym sukienkowym (dymer) ........................................

a może referendum 2022-09-16 16:11:02 głosowanie i już . ALE NITRASki się tego boją, byłyby POsrane

Piotr 2022-09-16 16:10:54 A dlaczego nie ma w szkołach krzyży prawosławnych, gwiazd Davida i posążków Buddy. Toż to dyskryminacja z tymi krzyżami zawsze była. dlaczego katolicy są uprzywilejowani.

? 2022-09-16 16:06:55 Wystarczy przeczytac regulamin tego typu obiektów i uchwały rady miasta, czy jest to dozwolone czy nie jest, proste.

Romera 2022-09-16 16:02:30 Myślę że rodzice przywołają panią dyrektor do porządku

miś 2022-09-16 16:01:37 Zaczarowane a mówiłeś , że Tęcza ? Jeszcze Zaczarowane .... Ale mamy zmienić na Zorzę ciociu

Kudal 2022-09-16 15:52:03 Czy obrazą nie jest zmuszanie do oglądania krzyża?

Aga 2022-09-16 15:50:10 Uprawiajcie swoje dewiacje w domu, kościele a nie w przestrzeniu publicznej!

Jurek 2022-09-16 15:50:02 Polacy, brońcie Krzyża - JP2. Brońmy , bo inaczej czeka nas zaglada. Bez Boga naród daleko nie "zajedzie" Dwa, trzy pokolenia i możemy przestać istniec jako wspólnota narodowa. Przecież łączy nas wspólna wiara w Boga i religia katolicka.

Do Irena 2022-09-16 15:48:40 Ciemnogród przecież krzyżacy którzy podbijali inne narody i mordowali Słowian w tym naszych przodków też mieli krzyże na swoich szatach.

Gozer Gozerian 2022-09-16 15:45:30 Dość wieszania drewnianych kołków z trupem w miejscach publicznych. Barwa dla inicjatywy uwolnienia przestrzeni publicznej ze średniowiecznych zabobonów.

;//// 2022-09-16 15:38:33 Kłótnia o symbole, lekcje reliigi itd. a budyne przedszkola w opłakanym stanie ,nie ocieplony, bez fotowoltaiki, pompy ciepła a niedługo rachunki kosmos i problemu krzyża nie bedzie bo instytucja zostanie poprostu zamknieta z braku kasy na rachunki a bombelki na zdalne do domu lub do babci ,tak bedzie !

Irena 2022-09-16 15:31:18 To atak na konstytucyjne prawa osób wierzących

ii 2022-09-16 15:19:00 Jak ktos jest wyznawcą l kościola latającego potwora spaghetti to tez moze liczyc na symbol swojej wiary w przedszkolu? jak nie jest to dyskryminacja to bylo by sprawiedliwe,oczywiscie inne religie także.

rewfv 2022-09-16 15:10:19 Dobrze, że wg Biblii Jezusa nie zdekapitowano, bo w tedy chrześcijanie modlili by się do topora. I nad drzwiami wisiały by topory. W sumie też byłoby "śmiesznie". Już sobie wyobrażam te święte obrazy....

xx 2022-09-16 15:08:24 Pani Dyrektor - wielkie brawa ! Gratuluję mądrości i odwagi

ROMAN 2022-09-16 15:02:10 Od kiedy "krzyż to znak życia i miłości" to narzędzie tortur i cierpienia. Szkoły są świeckie, a symbole religijne powinny być w szkołach religijnych...

+ 2022-09-16 15:01:55 Krzyż boli po każdej stronie, o ile rozmawiamy o nim w Polsce, a w krajach, których historia nie ma nic wspólnego z wiarą i Kościołem, to to może w ogóle nie boleć. Pytanie, na czyje zlecenie działają osobniki, które wyśmiewają polskie przywiązanie do symbolu krzyża, dzięki któremu istnieje państwo polskie?

Pytam 2022-09-16 15:01:21 czy pl to państwo świeckie, czy jednak już nie? Nie dociera do części zaślepionego społeczeństwa, że obnoszenie się zawsze i wszędzie z symbolami religijnymi prędzej czy później działa tylko przeciw temu wyznaniu. Oczywiście nie widzę w takim miejscu jak przedszkole miejsca dla symboli żadnej religji, o arabskich w ogóle nie wspominając.

zgr-edo 2022-09-16 15:01:15 truchło przybite do krzyża działa negatywnie na dziecięcą psychikę. Brawo pani dyrektor ! mamy XXI w. Dzięga już nie ma problemów z ukrywaniem i zatrudnianiem pedofilów na wysokich stanowiskach kościelnych? Kwaczyści zamietli sprawy pod dywan ?

Piotr 2022-09-16 14:59:39 Brawa dla Pani dyrektor!!!

Ja 2022-09-16 14:47:58 Brawo p.Dyrektor

Jest taka książeczka 2022-09-16 14:47:34 która nazywa się "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej". W artykule 10 ustęp 1 zapisano tam: "Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań". Przedszkole jest publiczne, więc jako placówka państwowa obowiązana jest zachować charakter świecki i neutralny religijnie. Proste. Koniec kropka. Jeśli niektórym rodzicom się to nie podoba to niech przeniosą swoje dzieci do przedszkola katolickiego/muzułmańskiego/żydowskiego itd.

Edek 2022-09-16 14:44:55 Przecież mozna powiesić czerwona gwiazde , sierp i mlot ,symbole lgbt itp. Lewactwo i postkomuna coraz bardziej POdnosi głowę. Czy pozwolimy na to? Co na to rodzice których dzieci uczęszczają do tej placówki???????Dyrektor placówki natychmiast do wymiany. Widać że slowa tego oszołoma nitrasa wprowadzane są w czyn.