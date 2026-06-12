Przedszkole na sprzedaż

Przedszkola miejskie są obecnie w stanie zapewnić opiekę wszystkim małym kołobrzeżanom. Fot. Artur BAKAJ

Władze Kołobrzegu wpadły na pomysł kupienia budynku, w którym funkcjonuje prywatne przedszkole „Mądrowscy”. Właściciele placówki podjęli decyzję o jej likwidacji, z uwagi na niż demograficzny i fakt, że przedszkola miejskie są w stanie zapewnić opiekę wszystkim małym kołobrzeżanom.

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Obiekt przy ul. Wielkopolskiej powstał stosunkowo niedawno, bo 11 lat temu i spełnia wszystkie warunki stawiane placówkom oświatowym. Jego powierzchnia użytkowa to 781 mkw. Składa się na nią 5 sal edukacyjnych z łazienkami, pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne i kuchenne i duża sala zbiorcza. Dwukondygnacyjny budynek uzbrojony jest w instalację fotowoltaiczną.

Miasto ma pomysł, aby – jeśli transakcja dojdzie do skutku – przenieść do budynku funkcjonujące przy ul. Bogusława X Przedszkole Miejskie nr 7. To rozwiązałoby problem konieczności przeprowadzenia gruntownego remontu w miejskiej placówce, która od dawna się tego domaga. Problemem jest jego zawilgocenie, co sprawia, że kilka pomieszczeń zostało wyłączonych z eksploatacji. Samo wzmocnienie fundamentów miejskiego przedszkola kosztować mogłoby nawet milion złotych.

Na razie ostateczna decyzja w sprawie zakupu prywatnej nieruchomości jeszcze nie zapadła. Urzędnicy analizują ofertę i zastanawiają się nad tym, co zrobić z budynkiem przedszkolnej „siódemki” w momencie przeniesienia jej siedziby. Problemem są też oczywiście pieniądze. Budynek „Mądrowskich” wyceniony jest na 4,36 mln zł. Aby go nabyć, miasto musiałoby dokonać przesunięć budżetowych. Sprawę pozyskania środków z pewnością ułatwiłaby sprzedaż obiektu przy ul. Bogusława X, choć uzyskana z tego tytułu kwota byłaby zapewne w stosunku do potrzeb niewielka.

Ostateczną decyzję w sprawie zakupu budynku przedszkola „Mądrowscy” będą musieli podjąć radni, o ile urzędnicy dojdą do wniosku, że gra jest warta przysłowiowej świeczki.©℗

(pw)

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