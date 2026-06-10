Rekrutacja w sądzie. Dyskryminacja w kołobrzeskim przedszkolu?

Skarżący, którym nie spodobały się zasady rekrutacji do przedszkola prowadzonego przez samorząd, podkreślają, że wszystkie dzieci powinny być traktowane tak samo. Fot. Artur BAKAJ

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie trafiła skarga na proces rekrutacji do kołobrzeskich przedszkoli. Chodzi o placówki prowadzone przez samorząd.

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Mowa przede wszystkim o Przedszkolu Miejskim nr 4, do którego poza procedurą przyjęte zostały dzieci z likwidowanego prywatnego przedszkola „Mądrowscy”. Rodzice nieprzyjętych do placówki maluchów, którzy starali się o to na zasadach ogólnych, uważają, że doszło do dyskryminacji ich pociech. Skarżący podkreślają, iż obowiązujące w mieście zasady rekrutacji nie przewidywały sytuacji, w której miejsce we wspomnianym przedszkolu byłoby gwarantowane dla przedszkolaków z likwidowanego prywatnego podmiotu. Uważają oni, że wszyscy powinni podlegać tym samym zasadom.

Miasto twierdzi, że do nieprawidłowości nie doszło, bo zapewniło ono edukację przedszkolną wszystkim dzieciom. Urzędnicy podkreślają, że zgodnie z obowiązującym prawem gmina w momencie likwidacji niepublicznej placówki przedszkolnej jest gwarantem konstytucyjnego prawa do nauki. Problem polega na tym, że Przedszkole Miejskie nr 4 uchodzi za jedno z najlepszych w Kołobrzegu i rodzice, którzy starali się o przyjęcie w pierwszej kolejności do niego swoich dzieci, czują się dyskryminowani.

Czy rekrutacja do kołobrzeskich przeszkoli miejskich została przeprowadzona zgodnie z prawem? Na to pytanie odpowie sąd. ©℗

(pw)

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