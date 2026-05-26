Zdrowia, uśmiechu, spełnienia marzeń! Dziś święto wszystkich mam [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Dzień Matki pozostaje jednym z najbardziej osobistych świąt w polskim kalendarzu. W wielu szkołach i przedszkolach ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem przygotowań do występów i spotkań organizowanych z tej okazji.

W Przedszkolu Żagielek przy ul. Henryka Pobożnego w Szczecinie cztero i pięciolatki od kilku tygodni ćwiczą piosenki, układy taneczne i krótkie występy, które zaprezentują 28 maja. Powstają także laurki i drobne upominki przygotowywane z okazji Dnia Mamy i Taty.

– To jedno z ważniejszych wydarzeń w naszym przedszkolu – mówi nauczycielka Marlena Moś-Kantorska. – Dzieci bardzo angażują się w przygotowania i z ogromną radością czekają na występ przed rodzicami.

Najmłodsi mają też własne życzenia dla rodziców. Agatka chciałaby, aby jej mama była zawsze uśmiechnięta, Marysia życzy spełnienia marzeń, a Zosia i Julia przede wszystkim zdrowia.

Przedstawienie będzie okazją do wspólnego rodzinnego spotkania i podsumowaniem kilku tygodni pracy dzieci oraz nauczycieli. ©℗

