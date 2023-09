Przedsiębiorcy i kobiety. 100 Konkretów Koalicji Obywatelskiej

Konferencja KO odbyła się przed siedzibą ZUS w Szczecinie. Fot. Krzysztof Żurawski

Kandydaci KO w nadchodzących wyborach parlamentarnych przedstawili w Szczecinie propozycje przygotowane dla przedsiębiorców w ramach „100 konkretów na pierwszych 100 dni rządów”.

- Przywrócimy płacenie składki zdrowotnej w ramach ryczałtu. Dochodzi do absurdów, gdzie składkę zdrowotną oblicza się od dochodu – stwierdził poseł Arkadiusz Marchewka podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. – Mamy taki przykład, że przedsiębiorca, który sprzedał samochód musiał go zaliczyć do dochodu i zapłacił składkę zdrowotną od dochodu.

W dalszej części konferencji zorganizowanej pod siedzibą ZUS w Szczecinie wypowiadało się również dwoje kandydatów startujących z listy Koalicji. Urszula Pańka omówiła punkty programowe mówiące o wspieraniu kobiet, w tym wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

- W ramach programu „Aktywna mama” wypłacimy 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem, tzw. babciowe – zapowiedziała Urszula Pańka.

Z kolei Shivan Fate omówił tzw. zestaw pomysłów gospodarczych, wśród których pojawiła się m.in. zapowiedź obniżenia podatków.

- Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów - mówił.

Krzysztof ŻURAWSKI