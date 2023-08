Jarosław Kaczyński ogłosił hasło wyborcze PiS

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości to Bezpieczna Przyszłość Polaków - poinformował w piątek wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Czynimy wszystko, i to skutecznie, by to bezpieczeństwo stale rosło - powiedział.

"Nasze hasło to +Bezpieczna Przyszłość Polaków+" - ogłosił prezes PiS, któremu towarzyszli: marszałek Sejmu Elżbietą Witek, wiceprezesi PiS - premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak oraz europosłanka PiS, b. premier Beata Szydło.

"Co to znaczy bezpieczna? Otóż jest wiele rodzajów bezpieczeństwa, o tych najważniejszych wspomnę. Pierwsze bezpieczeństwo, dziś szczególnie aktualna sprawa, to bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo, które chroni nas przed atakiem zbrojnym" - mówił Kaczyński.

"My czynimy wszystko - i to czynimy skutecznie - by to bezpieczeństwo stale rosło. Przede wszystkim rozbudowujemy w sposób dotąd niespotykany w naszym kraju, ale niespotykany także w powojennej Europie, naszą armię" - powiedział prezes PiS.(PAP)

