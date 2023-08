Nowa Lewica szykuje się do wyborów

W niedzielę Nowa Lewica zapowiedziała, że przygotowuje listy kandydatów, którzy wystartują w wyborach parlamentarnych. Padło kilka nazwisk, ale na pełne listy trzeba poczekać. Fot. Agata Jankowska

Komitet został już zarejestrowany, ale listy wyborcze są jeszcze przygotowywane. Tego dowiedzieliśmy się na niedzielnej konferencji Nowej Lewicy, której tematem były zbliżające się wybory parlamentarne. Politycy spotkali się z wyborcami i dziennikarzami na Jasnych Błoniach pod Pomnikiem Czynu Polaków. Zbierano też podpisy na listach poparcia.

Udział wzięło kilku członków Lewicy z Pomorza Zachodniego, w tym Dariusz Wieczorek, Dawid Krystek, Sebastian Bednarski (Razem), Tymoteusz Kochan, Adam Kościelak i Izabela Olbratowska. Podczas konferencji wypowiedział się jedynie Dariusz Wieczorek, obecnie poseł na Sejm RP. Poinformował o rejestracji komitetu, który będzie składać się z reprezentantów kilku partii.

- Formalnie będziemy startowali wspólnie z Partią Razem, z PPS-em, z Unią Pracy i z przedstawicielami związków zawodowych. A więc nasze listy są otwarte dla szeroko pojętej lewicowej koalicji - mówił. I dodał, że listy kandydatów do Sejmu i Senatu są na razie na etapie przygotowań.

- Wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu one zostaną przez zarząd krajowy zatwierdzone, bo jednak do ostatniego momentu są wprowadzane zmiany - podkreślił.

Jednak zapytany o szczegóły, poseł Wieczorek zdradził, że w przypadku okręgu 41. pierwsze dwa miejsca przypadną kandydatom Nowej Lewicy, miejsce trzecie jest dla Partii Razem, a kolejne miejsca zależą od przydziałów parytetowych. Przy okazji padło też kilka nazwisk kandydatów. Dowiedzieliśmy się, że kandydować będzie sam Wieczorek, Sebastian Bednarski z Razem, Joanna Agatowska ze Świnoujścia czy Jolanta Tryszkiewicz.

- Będą to dwadzieścia cztery silne nazwiska - zaznaczył Dariusz Wieczorek.

Odniósł się też do nieobecnej Katarzyny Kotuli. Posłanka, dotąd reprezentująca Pomorze Zachodnie, będzie w najbliższych wyborach startować z listy w Gdańsku.

Jak mówił, nadchodzące wybory będą najważniejszymi po roku 1989.

- Będą to wybory o to, jaka ma być Polska. Czy to ma być Polska, która jest państwem demokratycznym, w którym przestrzega się Konstytucji? Czy to ma być Polska, w której będziemy mówili o równości, o wartościach, o demokracji? - pytał. - Będziemy namawiali, aby w tych wyborach oddać głos na kandydatki i kandydatów Lewicy. Z prostego powodu - silna Lewica w przyszłym parlamencie to gwarancja kwestii związanych z równością, z prawami kobiet czy rozdziałem państwa od kościoła.

Po konferencji działacze Nowej Lewicy zbierali podpisy na listach poparcia dla kandydatów i odpowiadali na pytania mieszkańców. ©℗

(aj)