Przebudowa MOK, kanalizacja Tanowa, rozbudowa cmentarza... Gmina Police z budżetem na 2022 rok

Gmina Police w przyszłym roku na inwestycje planuje wydać ponad 45 milionów złotych. Wśród największych przedsięwzięć są: kanalizacja Tanowa, budowa infrastruktury drogowej związanej z koleją metropolitalną, budowa 35 mieszkań komunalnych, rozbudowa cmentarza, przebudowa i modernizacja sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

We wtorek (21 grudnia) radni policcy przyjęli budżet na 2022 rok. Zakłada on dochody w wysokości 228,6 mln zł oraz wydatki na 245,9 mln zł.

- To był bardzo trudny w konstruowaniu budżet - mówił burmistrz Władysław Diakun. - W mojej służbie tu, 20-letniej, jeden z najtrudniejszych. Ale jakoś skonstruowaliśmy go, na miarę naszych możliwości.

Zastępcy burmistrza także przyznawali, że to planowanie przychodów i wydatków na rok przyszły nie było łatwe.

- Spadek dochodów i wzrost kosztów dotknął wszystkie dziedziny, za które odpowiada gmina, również oświatę - przyznał Maciej Greinert, zastępca burmistrza Polic, odpowiedzialny m.in. za tę sferę. - Wydatki bieżące w projekcie budżetu na 2022 rok są praktycznie takie same, jak w roku 2021., co powoduje, że znacząco wzrasta poziom wynagrodzeń w całości wydatków na oświatę: z 76 procent w roku 2021 do ponad 80 procent w roku 2022. Praktycznie, oprócz wynagrodzeń, zabezpieczyliśmy środki na bieżącą eksploatację i energię, przy czym poziom wzrostu kosztów energii, o którym się teraz mówi, przekroczył nasze prognozy.

Wiceburmistrz zwracał uwagę, że poziom wydatków bieżących na szkoły podstawowe coraz bardziej odbiega od wpływów z subwencji - wydatki rosną szybciej. Dodał też, że mniej zostaje gminie z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Inwestycje

W 2022 r. gmina Police planuje wydać na inwestycje ponad 45 milionów złotych.

- Ze swoich środków budżetowych wydamy 23 753 867 złotych, z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 053 305 zł, z polickiego budżetu obywatelskiego 1 080 000 złotych, ze środków pomocowych zamierzamy uzyskać 6 137 285 zł, z innych źródeł (skarb państwa i powiat policki) 13 101 394 zł - wymienia Jakub Pisański, zastępca burmistrza, odpowiedzialny za inwestycje.

Wśród planowanych inwestycji wyliczył m.in.: realizację przez spółkę gminną ZWiK zadania związanego z kanalizacją Tanowa i Witorzy - na ten cel w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 4,3 mln zł; dwa zadania związane z budową infrastruktury drogowej (dla potrzeb Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej) - to budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Wkrzańskiej (za ponad 8,7 mln złotych, w tym ponad 4 mln zł ze środków gminy) oraz infrastruktury dla przystanku Stare Police (ponad 8 mln zł, w tym ponad 4 z własnego budżetu); rozbudowa cmentarza komunalnego (między ul. Tanowską a Piłsudskiego) za 1,5 mln zł; przebudowa i modernizacja sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury - planowane wydatki w roku przyszłym na ten cel to 7 mln zł, w tym ze środków własnych gminy - 1,7 mln zł, a z "Polskiego Ładu" (Program Inwestycji Strategicznych) przyznano na to 5,3 mln zł; budowa budynku komunalnego z 35 mieszkaniami - w przyszłym roku gmina planuje na to wydać 5 mln zł, z czego 4 mln zł mają pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa).

Budżet obywatelski

Uwzględniono też realizację kilku projektów z budżetu obywatelskiego, zatwierdzonych w 2021 r., m.in. zadaszenie kortu tenisowego.

Będzie również kontynuowana rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią - to zadanie miało być zakończone jesienią 2021 r., ale jego realizacja została przesunięta na rok przyszły - na ten cel przeznaczono ponad milion złotych, z czego ponad 300 tys. z budżetu gminy, a pozostała część ze środków pomocowych. Gmina w przyszłym roku będzie też kontynuowała wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (prawie milion w przyszłorocznym budżecie), przebuduje boisko przy filii Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej w Policach (milion złotych), wygłuszy pomieszczenia w dwóch szkołach (pól miliona), dofinansuje wspólnotom mieszkaniowym termomodernizację budynków (zaplanowano na to prawie milion zł).

Radny Grzegorz Ufniarz zawnioskował, aby zaplanować na przyszły rok środki na projekt techniczny wraz z koncepcją organizacji ruchu i pozwoleniem na budowę dla zadania: przebudowa ulicy Robotniczej w Policach. Proponował, aby przeznaczyć na to 35 tys. zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Ten wniosek jednak przepadł w głosowaniu - poparło go 8 osób, przeciw było - 11, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Projekt budżetu na 2022 r. został przyjęty głosami 12 radnych, przeciw niemu zagłosowało 8, a wstrzymała się 1 osoba.©℗

Agnieszka Spirydowicz