Protestują przeciwko wycince lasu w okolicy Łukęcina

Obrońcy Łukęcina opowiedzieli się przeciwko wycince 65 tys. metrów kwadratowych lasu, ale leśnicy nie mają takich planów.

Prawie 1600 osób podpisało się pod protestem przeciwko wycince lasów w okolicach nadmorskiego Łukęcina. Podpisy złożyli nie tylko mieszkańcy wioski, ale również turyści z Polski i zagranicy, którzy przyjeżdżają tu od lat. Podpisują się pod nią również celebryci i ludzie kultury m.in. Tomasz Raczek, który w mediach społecznościowych przeciwstawia się tak dużej wycince.

„Wiele osób obawia się, że tam, gdzie zostanie wycięty las, powstaną hotele, podobnie jak to się stało w sąsiednim Pobierowie, gdzie w środku lasu wybudowano ogromny hotel Gołębiewski na kilka tysięcy osób” - czytamy w petycji. Na forach społecznościowych pisze się, że szykowane są miejsca dla deweloperów, a sam nadleśniczy z Gryfic planuje tu budowę swojej willi.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że protestującymi w dużej mierze są właściciele apartamentów, które powstały na terenie, gdzie jeszcze kilka lat temu zostały wycięte lasy. Sprawą „Kurier” zajmował się przed laty.

– Jesteśmy przerażeni rozmiarem spustoszenia, jakie spowodowała ta wycinka – mówi Katarzyna Herdzik, mieszkanka Łukęcina, radna gminy Dziwnów. – Niestety, z tego co udało nam się dowiedzieć, to nie koniec niszczenia naszego lasu. Nadleśnictwo ma w planie wyciąć jeszcze co najmniej trzy razy tyle drzew, co dotychczas.

Organizatorzy sprzeciwu zamieścili na swoich forach zdjęcie obrazujące makabryczne wycięcie prawie wszystkich lasów na odcinku od Łukęcina do Pobierowa. Inny plakat informuje, że Nadleśnictwo Gryfice planuje wyrżnąć w samym 2022 roku ponad 65 tys. mkw lasu.

- To nieprawda, nikt nie ma takich planów - odpowiada nadleśniczy Wojciech Pietrzak z Nadleśnictwa Gryfice.

W piątek (18 lutego) o godz. 17 na terenie ośrodka „Wielki Błękit odbędzie się spotkanie z władzami gminy i Nadleśnictwa, gdzie wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.

Mirosław KWIATKOWSKI