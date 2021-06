20 zł za talerzyk grochówki to chyba lekka przesada

- W poprzednich latach była tam cena „normalna”- czyli 12-14 zł, a dziś chciano za 200 gram zupy w plastikowym talerzyku aż 20 zł - co jest chyba lekką przesadą. Sprzedająca pani powiedziała, że jest to bardzo syte danie, więc stąd taka cena - mówi nasz rozmówca.

Jadący nadmorską trasą z Dziwnowa w stronę Pobierowa mijają malowniczy Łukęcin, na wjeździe do którego stoi punkt gastronomiczny serwującą m.in. wojskową grochówką gotowaną w kuchni wojskowej. Do spożycia zachęcają potężne reklamy i stojąca wojskowa ciężarówka produkcji naszych byłych sojuszników ze Wschodu. Mimo zakazu fotografowania odważyłem się wykonać zdjęcia „tajnej bazy żywieniowej”.

Komentarze

@jacek 2021-06-13 22:19:29 A dlaczego tak pragniesz by jego interes padł? Jaki ty masz w tym interes? Z jakiego powodu jesteś mu tak nieżyczliwy? Bo redaktorowi sie nie spodobalo że grochówka jest jednak tańsza niż żarcie z foodtrucķów tak reklamowanych? Skąd się bierze ta nieżyczliwość u ludzi w Polsce. Nie stać cię za drogo to nie kupój

Jacek 2021-06-13 22:07:53 Nie kupować u niego, to padnie interes.

Wujek 2021-06-13 21:27:14 Wujek dobra rada radzi by się stołować zgodnie z zasobnością portfela bo potem są problemy z budżetem wakacyjnym. Nie warto wydawać ponad stan.

Japa 2021-06-13 21:23:22 Może to grochówka typu vege to wtedy drożej

niezamożny 2021-06-13 20:53:48 20zł za plastikowy talerz zupy to nawet na szczycie wieży w Paryżu było by dużo a tutaj ? wykorzystują nazwę WOJSKOWA

Były wojak 2021-06-13 20:49:27 co tzn Grochówka wojskowa ,żołnierze nigdy jej nie jedli bo zawsze na poligonie była robiona z proszku i gotowana w kuchni polowej , ta smaczna naprawdę zupa nie powinna nosić tej nazwy , chyba ze ktoś uwaza że skoro gotowana w wojskowej kuchni ...

Do pogromcy 2021-06-13 20:47:50 Nie jodłowa tylko derdowskiego. A jakby ci emeryture obniżyli po weryfikacji to też byś psioczył na drożyznę!

Bobi X 2021-06-13 20:44:49 Pazerność bez granic.Dziwią się - że ludzie omijają polskie morze. Niech padnie.Turek postawi kebaba.

toi 2021-06-13 20:41:31 przeciez januszek cie karmi w sandrze

Robert 2021-06-13 20:30:03 Miejsce publiczne można fotografować.

pogromca kwiatka 2021-06-13 20:22:16 Kwiatek , jak ci nie pasuje to siedź w swoim blokowisku na Jodłowej i nie marudź dziadersie ...

Gość do @Ogórek 2021-06-13 20:22:16 To nie sezon ogórkowy. To kres możliwości pana redaktora Kwiatkowskiego.

DoDo 2021-06-13 20:21:47 Po prostu nie kupawać u zdziercy, niech padnie go wszyscy mijają duzym łukiem.

@ Stefan 2021-06-13 20:13:52 To jest właśnie geniusz biznesu. Na głupkach najlepiej się zarabia.

A kto zakazał 2021-06-13 20:00:21 fotografowania? Bo co, pobiją? A co to za biznesmeni? Właśnie sfotografować ten zakaz i opublikować.

arek 2021-06-13 19:48:07 to jest zlodziejstwo w bialy dzien .zlodziej.

? 2021-06-13 19:47:42 To po co kupuje za drogo i sie zali ? widac stac go , jak nie bedzie chetnych to zamknie biznes albo obnizy ceny albo ktos obok cos sprzeda taniej ,a nie czekaj to nie kapitalizm i wolna demokracja tylko narodowy socjalizm i inflacja na 6% a niedlugo wiecej i wiecej jak w Wenezueli i bedzie i 50 i 100zl itd. jak w Zimbabwe hiperinflacja, a deflacja ostatnio w tym kraju była w 2014 roku czyli za poprzedniego rządu, wtedy zarabialiscie wiecej niz wydawaliscie, dzis na odwrot

Zobaczymy 2021-06-13 19:47:36 Jeżeli przetrwa sezon, to znaczę, że ludzie dają się naciągać

321 2021-06-13 19:45:11 Suweren ma pincet plus ,300 plus , emerytury plus , renty plus, wyprawki plus ,co chwile jakies dodatki ,bony turystyczne, kto to zliczy ,TO STAĆ WAS- za kase pracujacych ,przeciez tego nikt nie sprawdza sebek i karynka piją i palą i tez im sie nalezy, dominika kulczyk tez bierze pincet plus na bombelki za wasze bo moze i tak w kółko , ZA WASZE, STAC WAS, INFLACJA RZECZ NIEZNANA W TYM KRAJU O TYM W SZKOLE NIE UCZA ! TYLKO DEJ DEJ I DEJ ,

Miejski łazęga 2021-06-13 19:42:04 Covidowa pazerność gastronomi i branży turystycznej ma im w 2-3 miesiące zwrócić straty jakie ponosili przez okres 1,5 roku.To ich logika-dodajmy z gruntu rzeczy chora jak sam ta sytuacja.Ale recepta by to cwaniactwo ukrócić i wybić im z głowy szabrowanie po naszych kieszeniach jest prosta i znana od wieków.Po prostu przestać kupować u takich cwaniaków.Gwarantuję,że szybko zrewidują swoją butę i arogancję.

gas 2021-06-13 19:40:50 nic dziwnego skoro stawki kucharzy których już przez wymyśloną pandemie prawie nie ma kształtują sie na poziomie 30-40 netto !

Stefan 2021-06-13 19:40:44 jak te reklamy wyglądają dramatycznie! co za janusz biznesu! co za przedsiebiorca! co za bizmesmen!