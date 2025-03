Protestowali przeciwko rządowi Tuska

Stary

2025-03-21 19:45:45

Autor czegoś nie wie, albo wie lepiej? Leszek Dobrzyński w 2023 bezskutecznie kandydował do Sejmu. Wskutek kampanii którą prowadził m.in. Kurier wyprzedzony przez Dariusza M. A radny Pawlicki? Czy to ten co zarobił w Enei milion złotych? Polska się wam nie podoba?To wyjedźcie do Turcji lub na Węgry. Po takiej demonstracji spalibyście w celi na stojąco. Z taśm Mraza wiemy jak dzielono kasę z Funduszu Sprawiedliwości.Pewien poseł jest Ozdobą Parlamentu Europejskiego. To poziom oderwanych od koryta