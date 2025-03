Protest w Gryficach. „Nas wiatraki nie kręcą”

Na Plac Zwycięstwa przyszła niewielka grupa osób. Fot. Archiwum prywatne

Ok. 30 osób pojawiło się na Placu Zwycięstwa w Gryficach 13 marca po południu na proteście przeciwko wiatrakom. Rozdawano ulotki z hasłem „Wiatraki mnie nie kręcą”.

Manifestacja, jak informuje Urząd Miejski w Gryficach, przebiegła spokojnie. Uczestnicy zgromadzenia rozmawiali o planowanych w gminie inwestycjach wiatrakowych. Uświadamiali mieszkańców, że - jak tłumaczyli im - wiatraki są szkodliwe dla zdrowia, hałasują, zginie przez nie rolnictwo, turystyka i ptaki. A zyska jedynie gmina, do kasy której będą wpływać podatki.

Na terenie gminy Gryfice, zgodnie z uchwałami rajców, podjętymi we wrześniu ub. r. , ma stanąć 12 wiatraków; 8 w miejscowościach Grębocin, Kołomąć, Ościęcin, Trzygłów, Waniorowo, Zagórcze oraz 4 we wsiach Lubieszewo, Rotnowo, Stawno-Sokołów.

Gmina Gryfice we wrześniu ubiegłego roku podjęła dwie uchwały w sprawie zamiaru do przystąpienia do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenach tych sołectw. Czwartkowy protest zorganizowały stowarzyszenia Świadome Gryfice ‘22 i Obywatelskie Gryfice.

(w)