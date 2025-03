Protest na przejściu granicznym w Rosówku. Dość podrzucania migrantów [GALERIA]

W sobotę (29 marca) na przejściu granicznym z Niemcami w Rosówku pod Szczecinem odbył się protest przeciwko nielegalnemu napływowi migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. W proteście uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, między innymi szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, poseł PiS Artur Szałabawka, a także radni miejscy. Na miejscu zgromadziło się około 200 protestujących z biało-czerwonymi flagami.

- Jesteśmy Polakami i mamy polskie obowiązki – mówił Mariusz Błaszczak. - Naszym obowiązkiem jest obrona naszej ojczyzny, obrona przed zagrożeniem, które jest realne, zagrożeniem w postaci nielegalnej migracji. Otóż Niemcy podrzucają nam nielegalnych migrantów. Polska powinna być krajem niepodległym, a więc nie powinna się zgadzać na tego rodzaju praktyki. To jest decyzja rządu. Tymczasem rząd Donalda Tuska, rząd koalicji 13 grudnia nic w tej sprawie nie robi. Przyjechaliśmy tutaj, na polską granicę, żeby powiedzieć jasno i stanowczo: sprzeciwiamy się paktowi migracyjnemu, nie pozwolimy, aby wszedł w życie. A kto na to nie pozwoli? Nie pozwoli na to prezydent Rzeczpospolitej dr Karol Nawrocki! - dodał.

Politycy PiS zauważyli także, że Niemcy w ostatnim czasie odesłali do innych krajów europejskich kilkadziesiąt tysięcy migrantów, z czego tylko... 4 osoby trafiły do Włoch. Zdaniem działaczy Prawa i Sprawiedliwości pokazuje to, że rząd Giorgii Meloni dba o interesy Włochów. Analogicznie polski rząd powinien dbać o interes Polaków.

Politycy podkreślili także, że Polska przez lata była krajem bezpiecznym, jednym z najbezpieczniejszych w Europie, jeśli chodzi o pospolitą przestępczość. Wskaźniki kradzieży, gwałtów czy morderstw były i jeszcze nadal są u nas nawet kilkadziesiąt razy niższe niż w Niemczech, Belgii lub Francji. Politycy podkreślili, że może się to zmienić na niekorzyść, jeśli nie zatrzymamy obecnego napływu migrantów do Polski i jeśli wejdzie w życie unijny pakt migracyjny.

Inną kwestią, na którą zwrócili uwagę działacze PiS są kontrole na granicy polsko-niemieckiej. Strona niemiecka prowadzi kontrole, a strona polska nie. Niemieckie służby wywożą migrantów tuż za polską granicę, a kontrola służy temu, aby ci nie mogli wrócić z powrotem do Niemiec. Politycy PiS wysunęli postulat wprowadzenia kontroli także ze strony polskiej.

Karol CIEPLIŃSKI

Fot. Dariusz GORAJSKI