Protest przed kuratorium w Szczecinie: wolna szkoła, wolni ludzie, wolna Polska

W poniedziałek, 3 stycznia o godz. 16 przed Kuratorium Oświaty w Szczecinie odbył się protest przeciwko zmianie prawa oświatowego, tzw. lex Czarnek. Podobnie, jak w szesnastu innych polskich miastach, protestujący – w stolicy naszego województwa głownie skupieni w Związku Nauczycielstwa Polskiego - wywiesili na bramach kuratoriów trzy tezy mówiące o wolności szkoły, obywateli i kraju.

Szkoła wolna od ideologii

- Włączamy się do akcji ogólnopolskiej akcji protestacyjnej i wskazujemy, że reformy, które wprowadza minister Czarnek są reformami dla ucznia, nauczyciela i rodzica niedobrymi. Kiedy w 1982 roku tworzono Kartę Nauczyciela doprowadzono do tego, że szkoła jest wolna od różnego rodzaju światopoglądów. Ta sama partia, która wówczas tworzyła zalążki Solidarności i zdołała wywalczyć cywilizacyjne, demokratyczne zapisy w oświacie, teraz je nam zabiera – mówiła Teresa Mądry, prezes szczecińskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Lex Czarnek jest zagrożeniem dla młodego pokolenia, które nie będzie mogło dokonywać samodzielnych wyborów. Światopogląd uczeń będzie miał określany w szkole.

W podobnym tonie wypowiadał się Wojciech Szczęsny, prezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP: - Sprzeciwiamy się lex Czarnek zdecydowanie, nie chcemy, by nasze dzieci były ideologizowane w jakikolwiek sposób. Chcemy, ba nauczyciel miał swoje zdanie. Mówi się o autonomii szkoły, ale chce się ją nam zabrać. Mam nadzieję, że do tego nie dopuścimy a parlamentarzyści się opamiętają i propozycje ministra Czarnka zostaną odrzucone.

Trzy tezy

Tezy sformułowane przez protestujących brzmią: Edukacja i równy do niej dostęp to filary demokracji, a zmiany systemowe nie mogą odbywać się w niedemokratyczny sposób, z lekceważeniem sprzeciwu mniejszości parlamentarnej i strony społecznej. Edukacja wymaga reformy, która zapewni Polsce warunki rozwoju cywilizacyjnego. Taka reforma musi być poprzedzona wielośrodowiskowym namysłem i debatą nad kierunkami zmian i wypracowaniem ich. Wszystkie zainteresowane środowiska społeczne i polityczne muszą stworzyć edukacyjną umowę społeczną. "Lex Czarnek" nie służy ani dobru ucznia, ani rozwojowi cywilizacyjnemu Polski.

Protest przed pierwszym czytaniem

We wtorek 4 stycznia w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie ministerialnych zmian prawa oświatowego. Na opamiętanie posłów liczą nie nie tylko pedagodzy skupieni w ZNP, ale także ci niezrzeszeni.

- Zaczynamy wracać do lat 70. i 80. Kiedyś mieliśmy w szkole jedyny słuszny kierunek. Będziemy mieli niebawem jedyną słuszną historię – podkreślali protestujący. - Ludzie, którzy będą zapraszani do szkół też będą „jedynie słuszni”. Przecież to jest gorzej niż było za komuny!

Dużo emocji wywołały zwiększone uprawnienia kuratorów, które przewiduje zmiana przepisów oświatach autorstwa Przemysława Czarnka. Kontrowersje wzbudzają także zmiany dotyczące wpuszczania do szkół zewnętrznych podmiotów.

- Nie będziemy mogli zaprosić do szkoły jakiegoś artysty, który akurat władzy się nie podoba. Możemy nie móc zaprosić np. Agnieszki Holland, która jest wspaniała reżyserką znaną na całym świecie, ale kurator się na to nie zgodzi – mówił Paweł Kornicz, nauczyciel muzyki ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie.

- Zabija się kreatywność nauczycieli, którzy w wielu kwestiach działali spontanicznie, bo akurat coś działo się w kulturze, rozrywce, literaturze – podkreślała Małgorzata Chyła - członek prezydium Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP. - W tej chwili nie będzie można tego zrobić.

Dyrektorzy w strachu, nauczyciele bez podwyżek

Padło także wiele słów o strachu dyrektorów, którzy będą się bali wprowadzenia własnych inicjatyw w placówkach. Silnie zabrzmiał także głos protestujących pod kuratorium w sprawie nauczycielskich wynagrodzeń i zwiększonych godzinach pracy.

- Kuratorzy mają dostać podwyżki, ale czy będą pracować dziesięć godzin dziennie a nie osiem? Czym różnią się od nas, pracujących w szkołach? Nam zabrali dwie godziny karciane, a dołożyli osiem – mówił Wojciech Szczęsny.



Kolejnym krokiem w obronie wolnej szkoły będzie demonstracja nauczycieli, uczniów, rodziców, przedstawicieli środowisk edukacyjnych zaplanowana na wtorek, 4 stycznia. Przed sejmem, w trakcie czytania projektów zmian, zbiorą się przedstawiciele ZNP i innych związków oświatowych oraz organizacji społecznych.

Katarzyna Lipska-Sokołowska