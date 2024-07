Protest na placu Pawła Adamowicza. Strajk Kobiet jest wściekły na władzę [GALERIA]

Fot. Agata Jankowska

"Od Giewontu aż po Hel - j...ać PSL!" - to nowe hasło polskich środowisk feministycznych, a przynajmniej tej ich najgłośniejszej części. Kobiety, które w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy wychodziły na ulice, aby zaprotestować przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, w poniedziałek na placu Pawła Adamowicza w Szczecinie po raz pierwszy zaatakowały nowy obóz rządzący. Przedstawicielki Strajku Kobiet przepraszał poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski.

Organizacje feministyczne są wściekłe, bo rządzącym nie udało się uchwalić projektu zakładającego dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Za było 215, a przeciw — 218 parlamentarzystów, z PiS, z Konfederacji, z PSL. Nie zagłosował, przyczyniając się do klęski projektu, m.in. Roman Giertych z KO.

- Znowu kobiety zostały zrobione w konia. A na to się nie godzimy - mówiła Magdalena Górecka ze szczecińskiej Lambdy. - Prawo aborcyjne w Polsce nadal jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie.

Zapytana, czy z perspektywy feministek, PO i PS to jedno zło, odpowiedziała:

- W tej chwili tak. Są oszustami. Dzięki nam, kobietom, zyskali bardzo wielu wyborców, ruszyliśmy z foteli wiele wyborczyń i wyborców, którzy głosowali na tzw. koalicję 15 października, a jedną z przyczyn, dla których się ruszyli, to było przegłosowanie prawa do aborcji.

Monika Tichy, jedna z najważniejszych postaci protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, zauważyła, że to pierwszy protest jej środowiska od wyborów 15 października.

- To jest żenujące. Myślałyśmy i myśleliśmy, że będzie trochę spokoju, że będzie budowanie, a nie użeranie się, krzyczenie, że nasze podstawowe prawa są łamane - mówiła Monika Tichy. - Nie o taką Polskę przez te 8 lat walczyłam.

Magda Śliwka ze Strajku Kobiet powiedziała, że ustawa, które nie przeszła w piątek, i tak została wykastrowana z ważnych przepisów, tylko po to, aby posłowie PSL za nią zagłosowali. Ale ostatecznie nie zrobili tego.

- Od Giewontu aż po Hel je..ać PSL! - zaczęła skandować. Hasło chętnie podchwycili uczestnicy wydarzenia.

Głos zabrał także poseł Grzegorz Napieralski. Stwierdził, że o prawach człowieka - a do takich zalicza aborcję - w ogóle nie powinno się dyskutować.

- To, co się wydarzyło w piątek, było dla mnie bardzo bolesne i mogę tylko przeprosić, że miało to miejsce - powiedział polityk. - To, co obiecaliśmy, to się stanie, i uda się to zrobić w tej kadencji. Uda się przegłosować prawo, które będzie dla kobiet sprawiedliwe, będzie je chroniło i będzie dawało im wybór.

Roman Giertych skrytykował przygotowaną przez Lewicę propozycję zmiany prawa, oceniając ją jako źle przygotowaną, niechlujną. Za jej sprawą według polityka aborcję mógłby wykonać "każdy, byle nie lekarz" i szaleństwem jest "zakazywać lekarzom, zezwalać szamanom i zwalniać ich z odpowiedzialności karnej za błąd przy zabiegu aborcji". Ponadto jego zdaniem nowelizacja jest chybiona, bo wprowadza możliwość takiej interpretacji, że gdyby prawica wróciła do władzy, mogłaby ścigać aborcję jako zabójstwo.

Marek Sawicki z PSL w "Sygnałach Dnia" PR1 powiedział: "Życie zbira wysyłanego przez Łukaszenkę, Putina na granicę, zabijającego nożem polskiego żołnierza, jest dla koleżanek z Lewicy ważniejsze, niż życie nienarodzonego dziecka".©℗

(as)