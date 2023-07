Solidarnie z Joanną. Demonstracja w Szczecinie [FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

We wtorek 25 lipca przed Komisariatem Policji Szczecin - Niebuszewo w alei Jana Pawła II stanęły kobiety i mężczyźni zainspirowani przez Fundację RÓWNiE i Ogólnopolski Strajk Kobiet, by udzielić wsparcia Joannie z Krakowa. Podobne happeningi odbyły się w wielu innych polskich miastach.

"Nigdy nie będziesz szła sama" - to hasło protestu, którego głównym celem było okazanie solidarność krakowiance. Przypomnijmy: Joanna zażyła tabletkę poronną. Po kilku dniach, z powodu złego samopoczucia powiadomiła o tym swoją lekarkę. Przekazała jej też informację o tym, że zrobiła aborcję farmakologiczną. Lekarka wiadomość udostępniła policji.

Organizatorzy demonstracji mówią wprost: Joanna została potraktowana jak groźna przestępczyni. Podkreślają, że policjanci towarzyszyli jej w szpitalu, zabrali komputer, a szukając telefonu zmusili do osobistej rewizji. Ich zdaniem funkcjonariusze odarli ją z godności, prawa do samostanowienia, na dodatek podali do publicznej wiadomości jej informacje zdrowotne. Autorki apelu z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet żądają łatwego dostępu do środków antykoncepcyjnych i rzetelnej edukacji seksualnej, a także prawa do decyzji o utrzymaniu lub przerwaniu ciąży zgodnego ze standardami obowiązującymi w niemal wszystkich rozwiniętych demokracjach. (kel)

Film: Anna Gniazdowska