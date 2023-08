Już można bić obrońców życia [FILM]

Pikieta obrońców życia nienarodzonych dzieci podczas procesu Moniki Tichy. Szczecin, 22 lutego 2022 r. Niektórzy obrońcy życia otwarcie mówią, że czują się zagrożeni i niedostatecznie chronieni przez państwo. Wyrok sądu z 27 lipca br. jeszcze bardziej nadweręży ich zaufanie do sądów. Fot. Sylwia DUDEK

– Według sędziów orzekających w tej sprawie poglądy sprawcy są wystarczającym usprawiedliwieniem dla pobicia, uszkodzenia mienia i próby zabrania telefonu. Sąd uznał, że kierowca ciężarówki pro-life nie zasługuje na ochronę prawną przed przemocą, pobiciem i zniszczeniem jego własności. Jego poglądy i działalność usprawiedliwiają brutalne, przestępcze postępowanie wobec niego, jak najwyraźniej uważa sąd – powiedział prokurator generalny Zbigniew Ziobro, komentując sądowe umorzenie sprawy ataku na działacza organizacji pro-life. Udział w tej sprawie ma radny szczeciński Dariusz Matecki, który ustalił pełne dane sprawcy. Sprawa postrzegana jest w kontekście innego wyroku. Przypomnijmy, że za próbę wyszarpnięcia tęczowej torby działaczce LGBT+ Marika M. skazana została na trzy lata więzienia.

– Mam swój udział w tej sprawie, ponieważ ustaliłem pełne dane sprawcy. To dzięki temu udało się sprawcę ująć. Okazuje się, że organa ścigania zadziałały wzorowo, zatrzymując sprawcę pobicia, w przeciwieństwie do sądów. Działacze ruchów pro-life już od dawna obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Ich oponenci ich atakują, biją, znieważają, demolują auta – mówi Dariusz Matecki, fundator i prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, wspierający również organizacje pro-life.

Minister Z. Ziobro odniósł się do wyroku wydanego 27 lipca br. przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Utrzymał on w mocy orzeczenie sądu I instancji, który umorzył sprawę napaści na działacza Fundacji Pro-Prawo do Życia. Wedle sądu, brutalna napaść i pobicie kierowy furgonetki nie było przestępstwem z uwagi na „znikomą społeczną szkodliwość”.

Na nagraniu filmowym widać jak sprawca rzuca butelką w samochód, a następnie wdziera się do pojazdu. Wyciąga siłą kierowcę, usiłuje również zabrać jego telefon. Agresor uderza kilkakrotnie kierowcę, używając do tego m.in. ciężkich drzwi samochodu.

– Zdaniem sędziów pierwszej i drugiej instancji takie skandaliczne zachowanie w centrum Warszawy, w biały dzień, nie zasługuje na ukaranie. Umorzenie postępowania w tym wypadku nie jest stosowaniem prawa przez sąd, ale własnych poglądów politycznych sędziów. Taki wyrok to nie akt sprawiedliwości, ale akt bezprawia – mówił Zbigniew Ziobro.

Akt oskarżenia w sprawie napaści na kierowcę furgonetki pro-life skierowała we wrześniu 2022 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów w Warszawie. Zdarzenie zostało zakwalifikowane przez prokuratora jako występek o charakterze chuligańskim.

Postanowieniem z 27 marca tego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie (sędzia Monika Louklinska) umorzył sprawę. Jak wynika z uzasadnienia decyzji, atak nie miał podłoża narodowościowego czy rasowego, a samo zachowanie oskarżonego zostało wywołane nagłymi i skrajnymi emocjami, jakie wzbudził widok furgonetki. Okoliczności te pozwoliły sądowi uznać zachowanie agresora za praktycznie nieszkodliwe. Wedle sądu nie sposób przyjąć, by czyn oskarżonego miał charakter chuligański. Uznał bowiem, że oskarżony dał wyraz swojemu rozgoryczeniu postawami, jakie prezentują środowiska Pro Life.

Dla sądu nie miało znaczenia, że kierowca nie zrobił nikomu nic złego, tylko realizował uprawnienia do głoszenia własnych poglądów, gwarantowane przez art. 53 i art. 54 Konstytucji RP.

Z orzeczeniem nie zgodziła się Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów w Warszawie i skierowała w tej sprawie zażalenie. Orzeczenie Sądu I instancji utrzymał jednak w mocy Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Przemysław Dziwański), który w pełni zaakceptował argumentację sądu rejonowego wyrażoną w uzasadnieniu wyroku.

Zdaniem ministra sprawiedliwości podobnych przypadków jest więcej. Uważa on, że sądy legitymizują agresję na osoby, które mają poglądy prawicowe. Jednocześnie – jak zauważa – mamy do czynienia wręcz z taśmowym uniewinnianiem agresorów utożsamiających się z lewą stroną sceny politycznej i środowiskiem LGBT+. Nawet w przypadkach ciężkich przestępstw, używania przemocy.

– Patologia polskiego sądownictwa wymaga wyleczenia. Dlatego tak ważna jest kontynuacja prawdziwej reformy sądownictwa, która doprowadzi do wyeliminowania z polskiego sądownictwa ludzi, którzy zamiast prawa stosują politykę – zaznaczył minister.

Iustitia odpowiada

Poglądów i ocen powyższych nie podziela Stowarzyszenie Sędziów Iustitia. Zdaniem tego stowarzyszenia na przykład „kontrowersyjny” wyrok w sprawie Mariki to skutek zmian w prawie wprowadzonych przez samego ministra Zbigniewa Ziobrę. Oto co można przeczytać na stronie Iustitii, która broni sędzi z Poznania po wyroku dotyczącego Mariki:

„Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro rażąco nadużył swoich uprawnień, nazywając prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu «zbrodnią sądową». Wyrok ten został wydany zgodnie z przepisami uchwalonymi w wyniku działań samego Zbigniewa Ziobry i jego resortu, wskutek aktu oskarżenia wniesionego przez podległą mu prokuraturę i zgodnie z wnioskami oskarżyciela.

W ostatnich latach obserwujemy znaczące zaostrzenie represji karnej przy jednoczesnym ograniczaniu, a nawet w niektórych przypadkach ubezwłasnowolnianiu sądów, które nie mają możliwości elastycznego stosowania drakońskich przepisów. To element wieloletniej populistycznej polityki karnej prowadzonej przez Zbigniewa Ziobrę w celu rzekomego poprawiania bezpieczeństwa publicznego poprzez zaostrzanie kar. Przypominamy, że sędziowie nie stanowią prawa, natomiast są zobowiązani do jego stosowania. Stowarzyszenie IUSTITIA wielokrotnie przestrzegało przed konsekwencjami chaotycznych i nieprzemyślanych zmian w prawie, w tym w prawie karnym.

Warto zauważyć, że Zbigniew Ziobro jako Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny najpierw doprowadził do uchwalenia określonych przepisów, a następnie sędziego zmuszonego do ich zastosowania publicznie piętnuje i obraża.

Przypadek ten nie jest odosobniony. Od wielu miesięcy obserwujemy personalne ataki Zbigniewa Ziobry i jego zastępców Marcina Warchoła i Sebastiana Kalety na sędziów, którzy wydają wyroki nie po myśli władzy politycznej.

Sytuacja ta jest tym bardziej niebezpieczna, że każdy taki atak skutkuje falą hejtu wobec konkretnego sędziego, co może skończyć się tragedią.

Można by powiedzieć jednak i tak: skoro przepisy zmuszają sędziów do stosowania drakońskiego prawa, to dlaczego prawo to nie znalazło zastosowania w przypadku agresora atakującego działacza pro-life, a znalazło zastosowanie w przypadku Mariki?

