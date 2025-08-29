Promy w Świnoujściu kursują rzadziej

Decyzja jest spowodowana złym stanem technicznym promów. Fot. km

Do odwołania – zmieniła się częstotliwość kursowania promów na przeprawie Warszów. Promy będą kursowały rzadziej niż dotychczas – jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu powodem jest zły stan techniczny promów.

O planowanych zmianach na dzień przed ich wprowadzeniem poinformowała jednostka budżetowa Urzędu Miasta Świnoujście, czyli ZDMiŻ. Dotychczas promy na przeprawie Warszów pływały średnio, co dwadzieścia minut, po zmianach, co pół godziny lub co 40 minut.

Zmiany podyktowane są fatalnym stanem technicznym jednostek, które przewożą pojazdy i pasażerów na wspomnianej przeprawie. Zdaniem ZDMiŻ promy są wyeksploatowane i dlatego zawiesza się ich regularną żeglugę. To spore utrudnienie zwłaszcza dla niezmotoryzowanych mieszkańców miasta i turystów, dla których prom był nie tylko alternatywą dla tunelu, a niemal jedyną opcją, aby przeprawić się na drugą z wyspy.

Przypominamy o tym, że nie ma możliwości, aby przejechać tunelem na rowerze lub przejść pieszo, takie działanie jest karane mandatami, a także zwyczajnie ekstremalnie niebezpieczne. Miasto jako alternatywę dla niezmotoryzowanych wskazuje poruszanie się komunikacją miejską, czyli autobusami. ©℗

(km)