Nielegalny ładunek ze Szwecji. Przechwycono transport 25 ton śmierdzących śmieci

Transport 25 ton nielegalnych odpadów przechwycili funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Kierujący przewoził zmieszane odpady zamiast zadeklarowanej makulatury. Za brak prawidłowego zgłoszenia przewozu odpadów w SENT (teleinformatycznym systemie monitorowania przewozu towarów wrażliwych) odbiorcy towaru grozi kara 20 tys. zł.
– Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wspólnie z kontrolerami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie skontrolowali ciężarówkę z odpadami na przedmieściach Szczecina – poinformował Maciej Koniuszewski, wz. rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. – Kierujący, jadący ze Świnoujścia, przewoził zamiast zadeklarowanej makulatury pochodzącą ze Szwecji mieszaninę odpadów zawierających między innymi: opakowania kartonowe, inne opakowania po produktach spożywczych, tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, metal, szkło, styropian, artykuły kosmetyczne, opakowania po lekach (blistry), zabawki. Ładunek wydzielał wyczuwalny nieprzyjemny zapach.
Jak dodał, naczepa z ładunkiem została zabezpieczona do dalszych czynności. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokona oceny zatrzymanego ładunku. Za brak prawidłowego zgłoszenia przewozu odpadów w SENT odbiorcy towaru grozi kara 20 tys. zł.
Importer, oprócz kar finansowych, będzie musiał zapłacić za utylizację odpadów albo wywieźć je z powrotem do nadawcy pod dozorem celnym.
Zgodnie z przepisami o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, Polska nie zezwala na przywóz zmieszanych odpadów komunalnych. Wyjątek stanowią odpady zebrane selektywnie i przeznaczone do recyklingu. Celem działań funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego jest ochrona zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Dzięki włączeniu odpadów do systemu SENT wzrasta wykrywalność nielegalnego przewożenia odpadów.
(ek)