Wtorek, 26 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 22 szczecin
REKLAMA

Nielegalny ładunek ze Szwecji. Przechwycono transport 25 ton śmierdzących śmieci [GALERIA]

Data publikacji: 26 sierpnia 2025 r. 14:15
Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2025 r. 14:15
Nielegalny ładunek ze Szwecji. Przechwycono transport 25 ton śmierdzących śmieci
Transport nielegalnych odpadów zatrzymano na przedmieściach Szczecina. Fot. KAS  

Transport 25 ton nielegalnych odpadów przechwycili funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Kierujący przewoził zmieszane odpady zamiast zadeklarowanej makulatury. Za brak prawidłowego zgłoszenia przewozu odpadów w SENT (teleinformatycznym systemie monitorowania przewozu towarów wrażliwych) odbiorcy towaru grozi kara 20 tys. zł.

– Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wspólnie z kontrolerami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie skontrolowali ciężarówkę z odpadami na przedmieściach Szczecina – poinformował Maciej Koniuszewski, wz. rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. – Kierujący, jadący ze Świnoujścia, przewoził zamiast zadeklarowanej makulatury pochodzącą ze Szwecji mieszaninę odpadów zawierających między innymi: opakowania kartonowe, inne opakowania po produktach spożywczych, tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, metal, szkło, styropian, artykuły kosmetyczne, opakowania po lekach (blistry), zabawki. Ładunek wydzielał wyczuwalny nieprzyjemny zapach.

Jak dodał, naczepa z ładunkiem została zabezpieczona do dalszych czynności. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokona oceny zatrzymanego ładunku. Za brak prawidłowego zgłoszenia przewozu odpadów w SENT odbiorcy towaru grozi kara 20 tys. zł.

Importer, oprócz kar finansowych, będzie musiał zapłacić za utylizację odpadów albo wywieźć je z powrotem do nadawcy pod dozorem celnym.

Zgodnie z przepisami o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, Polska nie zezwala na przywóz zmieszanych odpadów komunalnych. Wyjątek stanowią odpady zebrane selektywnie i przeznaczone do recyklingu. Celem działań funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego jest ochrona zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Dzięki włączeniu odpadów do systemu SENT wzrasta wykrywalność nielegalnego przewożenia odpadów. 

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

22 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję