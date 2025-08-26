Lato jeszcze trwa. Aktywny koniec wakacji

Choć lato kalendarzowe potrwa jeszcze do 22 września, to właśnie ostatni tydzień sierpnia tradycyjnie wyznacza koniec wakacji. Świnoujście przygotowało na ten czas bogaty program wydarzeń, który pozwoli w pełni wykorzystać końcówkę lata.
Dziś (26 bm.) odbędą się Mistrzostwa Świnoujścia w budowaniu z piasku, popularnie nazywane „Piacholepami”. To wydarzenie, organizowane przed laty i cieszące się dużym zainteresowaniem, powraca do kalendarza miejskich atrakcji. OSiR „Wyspiarz” zaprasza na plażę przy wejściu od ulicy Nowowiejskiego. Zapisy rozpoczną się o godzinie 9, a sama rywalizacja potrwa od g. 11 do 15.
W czwartek o g. 18 w Miejskiej Bibliotece odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Na Głos”, tym razem poświęcone twórczości Johanna Wolfganga Goethego. Tego samego dnia, o g. 19, w Altanie Koncertowej Parku Zdrojowego wystąpi Michał Starkiewicz.
Piątkowy wieczór upłynie pod znakiem zabawy tanecznej. O godzinie 19 przy Muszli Koncertowej rozpocznie się miejska potańcówka w rytmach lat 80. i 90. Wydarzenie potrwa do 23.45 i pozwoli uczestnikom przenieść się w klimat dawnych lat, przy największych muzycznych przebojach.
W sobotę w Amfiteatrze zaplanowano koncert „Sierpniowe Przełomy” w wykonaniu Opery na Zamku ze Szczecina. To wyjątkowe wydarzenie upamiętni rocznice Sierpnia ’80 i ’88, a publiczność będzie mogła wysłuchać polskiej muzyki filmowej w plenerowej scenerii. Tego samego dnia odbędą się także stałe wydarzenia cykliczne, m.in. parkrun, giełda kolekcjonerska i giełda książek w Pasażu Rondo oraz spotkanie przy zupie dla osób potrzebujących. O g. 17 na stadionie rozegrany zostanie mecz Floty Świnoujście z Lipnem Stęszew.
W dniach 29–31 sierpnia w Domu Kultury „Słowianin” odbędą się Mistrzostwa Świnoujścia w Szachach Klasycznych 2025, organizowane przez Klub Szachowy Renovatio. Natomiast w niedzielę o g. 11 rozegrany zostanie Turniej Zakończenia Sezonu Siatkówki Plażowej, który tradycyjnie przyciąga licznych fanów tej dyscypliny.
Wszystkie wydarzenia, oprócz Mistrzostw w Szachach Klasycznych, są bezpłatne dla mieszkańców oraz gości Świnoujścia.
(bo)