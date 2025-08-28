Ćwiczą na... popcornie i sztucznych ptakach

Tym razem międzynarodowe ćwiczenia dotyczące bezpieczeństwa na Bałtyku odbywają się w Polsce, a dokładnie w Świnoujściu. Udział w nich bierze blisko 400 osób z kilku krajów, obejmują ćwiczenia zarówno na lądzie, jak i morzu.

Ćwiczenia BALEX DELTA 2025 wystartowały wczoraj (27.08) w Świnoujściu. To cykliczne, coroczne dwuetapowe szkolenia, których gospodarzem jest kraj działający w konwencji HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku). Dwuetapowość polega na tym, że część zadań realizowanych jest na wodzie, a część na morzu. Start ćwiczeń poprzedził briefing prasowy z udziałem organizatorów wydarzenia.

– Scenariusz działań tegorocznych testów zakłada symulowany rozlew substancji ropopochodnej oraz zbieranie substancji. Tę stronę ćwiczeń zabezpiecza SAR, za epizod lądowy odpowiada Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – mówił dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.

Do zadań na lądzie będzie należało zabezpieczanie terenu plaży i oczyszczanie ptactwa, które uległo skażeniu.

– Te ćwiczenia traktujemy bardzo poważnie. Wiemy, że za naszą granicą jest wojna i to nie są ćwiczenia, a u nas te ćwiczenia traktujemy bardzo poważnie i traktujemy je również bardzo praktycznie. Faktycznie symulacja tego wycieku, o którym przed chwilą mówił szef SAR-u, symulacją jest popcorn rozsypany na morzu, tak żeby zachowywał się podobnie jak substancje ropopochodne – mówił wojewoda Adam Rudawski. – Mamy sztuczne ptaki, mamy osoby przygotowane do działania przy oczyszczaniu tych ptaków. Dla nas bardzo ważne jest w tych trudnych czasach, żeby bezpieczeństwo, czy tzw. czujność obywatelską podnosić.

Wszystkie strony biorące udział w ćwiczeniach podkreślały ich wagę i nastawienie na końcowy sukces.

– Powodzenie każdej akcji to jest przede wszystkim dobre przygotowanie ratownika, dobrze przygotowany sprzęt, profesjonalny sprzęt. Udziałem w ćwiczeniach Balex chcemy w ten sposób sprawdzić sprawność, skuteczność działań, czy te założenia, które są wewnętrzne i zewnętrzne w planach ratowniczych sprawdzają się w praktyce. Po tych ćwiczeniach chcemy wprowadzić ewentualne korekty. Te ćwiczenia są także dla nas bardzo ważne ze względu jakby kształcenia – mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Józef Galicki.

Można powiedzieć górnolotnie, że to prawdziwe ćwiczenia bez granic, zarówno tych fizycznych, mentalnych, jak i narodowych.

– Dzisiejsze ćwiczenia będą tego doskonałym przykładem. Drugi epizod, w którym będziemy uczestniczyli, a więc zwalczanie zanieczyszczeń na brzegu morskim. Udział wezmą siły PSP z całego województwa zachodniopomorskiego. Żaden powiat nie jest w stanie sobie poradzić z zagrożeniami o skali bardzo dużej, więc siły i środki będą zgromadzone z całego województwa – mówił Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP starszy brygadier Mirosław Pender.

To 80 strażaków i niezbędny sprzęt, który zgromadzono na plaży w Świnoujściu. Ze względu na przygraniczny charakter prokurowanego wydarzenia niezbędna będzie także współpraca międzynarodowa. ©℗

