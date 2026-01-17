Sobota, 17 stycznia 2026 r. 
Prom "Jantar Unity" ochrzczony [GALERIA]

Data publikacji: 17 stycznia 2026 r. 17:02
Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2026 r. 17:29
Prom "Jantar Unity" ochrzczony
Fot, Dariusz Gorajski  

W sobotę po g. 15 prom "Jantar Unity" zacumowany przy Wałach Chrobrego w Szczecinie został ochrzczony. 

- Przed państwem największy, najnowszy, najnowocześniejszy prom w naszej polskiej flocie - ogłosił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. - Dziś z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć: dowieźliśmy ten projekt.

Paweł Pluto-Prądzyński, dyrektor zarządzający Unity Line, opowiadał o tym, że założeniem konstruktorów jednostki było, że statek stanie się solidnym narzędziem pracy, takim, któremu można zaufać we wszelkich warunkach, jakie mogą wystąpić na morzu.

- Nowy prom zwiększa nasze możliwości przewozowe - stwierdził dyrektor. - Jest zaprojektowany tak, aby pracował efektywnie, stabilnie, dzień po dniu, rejs po rejsie, jednocześnie jest to jednostka przygotowana na wyzwania przyszłości także w kontekście środowiskowym i regulacyjnym.    

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski wyraził życzenie:

- Obyśmy mieli takich promów minimum dwa więcej. 

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zwrócił uwagę, że Pomorze Zachodnie jest siedzibą największych armatorów w Polsce, w tym armatorów promowych.   

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek stwierdził zaś:

- Ten prom stanowi dowód na to, że Szczecin jest jednym z najważniejszych elementów nie tylko polskiej, ale i europejskiej gospodarki morskiej. 

Butelkę szampana o kadłub statku ceremonialnie rozbiła matka chrzestna jednostki, Miłosława Błaszyk-Zjawińska. 

Wydarzenie przyciągnęło wielu szczecinian, którzy zgromadzili się pod statkiem. ©℗

(as) 

