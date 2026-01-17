„Jantar Unity to największa jednostka, jaka zacumowała w Szczecinie po 1945 r.” [GALERIA]

Prom „Jantar Unity” zacumował przy Bulwarze Chrobrego w Szczecinie. Według prezydenta Piotra Krzystka to największa tego typu jednostka, jaka pojawiła się w naszym mieście od 1945 roku.

- Prom „Jantar Unity” jest nie tylko znakiem zaawansowanych technologii realizowanych w Polsce, ale jest też znakiem, że Polska odważnie inwestuje w swoją przyszłość na Bałtyku - mówił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. - Jantar jest gotowy, żeby odzyskiwać rynek promowy dla polskich armatorów na Bałtyku.

- Jest to największa jednostka w historii Szczecina, jaka tu kiedykolwiek zacumowała od 1945. Dla nas to coś absolutnie niezwykłego - podkreślał prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Adam Ruszkowski, prezes spółki Remontowa Holding, która wybudowała prom, zdradził, że pracowało nad jego powstaniem aż 10 tys. osób.

- Długość spoin kadłuba wyłożonych na statku to jest odległość z tego miejsca do gdańskiej stoczni Remontowa z dokładnością do jednego kilometra. 364 kilometry - dodał Adam Ruszkowski.

Jantar Unity ma 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Linia ładunkowa wynosi 4100 m. Może transportować prawie 200 naczep. Na pokładzie znajduje się 400 miejsc dla pasażerów. Załoga to 50 osób.

Od wtorku nowa jednostka ma pływać ze Świnoujścia do Trelleborga oraz Ystad w Szwecji.

W niedzielę prom będzie można zwiedzać. ©℗

