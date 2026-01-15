Kurs na Szczecin. „Jantar Unity” zawinął do Świnoujścia [FILM]

Fot. Łukasz Karliński

Prom pasażersko-samochodowy „Jantar Unity”, najnowocześniejszy statek tego typu na Bałtyku, przypłynął w środę do Świnoujścia z Ystad. To tu ma rozpocząć regularną służbę na trasie do Trelleborga. W sobotę 17 stycznia w Szczecinie czeka go uroczysty chrzest, zanim oficjalnie wejdzie do eksploatacji.

Świnoujście to jego nowy port macierzysty. „Jantar Unity” zjawił się w porcie w Świnoujściu po próbach cumowania w Szwecji i wcześniejszych testach operacyjnych w Ystad i Trelleborgu. Jeszcze w tym tygodniu popłynie na południe, do Szczecina, gdzie 17 stycznia odbędzie się chrzest jednostki przy Bulwarze Chrobrego. Po ceremonii i dniach otwartych prom ma wrócić do Świnoujścia, skąd od około 20 stycznia zacznie kursować regularnie na linii do Trelleborga. Rejs w jedną stronę potrwa około 8 godzin i stanie się stałym elementem siatki promowych połączeń.

Nowoczesny prom ma 195,6 metrów długości i 32,2 metra szerokości, co plasuje go wśród największych jednostek obsługujących bałtyckie trasy Ro-Pax. Może przewieźć do 400 pasażerów oraz dużą liczbę pojazdów dzięki mierzącej 4100 metrów linii ładunkowej, obsługiwanych przez załogę liczącą około 50 osób. Napęd oparty jest na skroplonym gazie ziemnym (LNG) wspomaganym systemem bateryjnym, co ogranicza emisje i poprawia efektywność. Zastosowano też pędniki azymutalne i stery strumieniowe dla lepszej manewrowości w portach.

„Jantar Unity” powstał jako wspólny projekt polskich przedsiębiorstw w Gdańskiej Stoczni Remontowej – Remontowa Holding. Projekt koncepcyjny i wykonawczy przygotowało biuro Remontowa Marine Design and Consulting, a statek jest eksploatowany przez Unity Line w ramach programu POLSCA Baltic Ferries. Ma służyć przede wszystkim pasażerom i transportowi samochodowemu między Polską a Szwecją, wzmacniając ofertę armatora po latach eksploatacji starszych jednostek.

„Jantar Unity” jest pierwszym z trzech nowoczesnych promów zamówionych dla polskiego rynku promowego. Drugi i trzeci statek mają powstać w tej samej stoczni, chociaż szczegóły ich wejścia do służby nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione. Projekt ma na celu nie tylko modernizację floty, ale też wzmocnienie pozycji polskich armatorów na handlowych i pasażerskich trasach Bałtyku.

Film Łukasz Karliński

