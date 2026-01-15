Prom "Jantar Unity" już w Szczecinie [GALERIA] (akt. 1)

Przy Bulwarze Chrobrego w Szczecinie zacumował po godzinie 14.30. Fot. Dariusz Gorajski

Szczecin powitał nową jednostkę floty Unity Line – prom m/f Jantar Unity. Zgodnie z planem zacumował on przy Bulwarze Chrobrego w czwartek po godzinie 14.30.

Jednostka przybyła do stolicy Pomorza Zachodniego prosto ze Świnoujścia, mając za sobą pomyślnie zakończone próby portowe i manewrowe przeprowadzone również w Trelleborgu oraz Ystad. Obecność promu przy reprezentacyjnym nabrzeżu to dopiero początek morskich uroczystości, które swój finał znajdą w najbliższą sobotę, 17 stycznia. To właśnie tego dnia, o godzinie 15, odbędzie się uroczysty chrzest jednostki z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka oraz wiceministra Arkadiusza Marchewki.

Z myślą o zgromadzonych mieszkańcach i turystach przebieg ceremonii będzie transmitowany na telebimie. Kolejną atrakcją sobotniego wieczoru będą dwa półgodzinne widowiska multimedialne, łączące mapping, lasery i nowoczesną oprawę świetlną, które zaplanowano na godziny 18 i 20. Całość obchodów dopełni dzień otwarty, w niedzielę 18 stycznia, podczas którego w godzinach od 10 do 16. każdy chętny będzie mógł zwiedzić wnętrza m/f Jantar Unity. Wejścia na pokład będą odbywać się bez zapisów, w rotacyjnych grupach, co stanowi unikalną okazję do osobistego sprawdzenia standardów nowoczesnego promu przed jego włączeniem do regularnej żeglugi.

– Zapraszamy mieszkańców Szczecina i regionu do wspólnego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Chrzest Jantar Unity to ważny moment nie tylko dla armatora, ale także dla miasta o silnych tradycjach morskich – podkreśla Katarzyna Antoń, kierownik marketingu Unity Line.

(dg)

Wcześniejsza informacja

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami najnowszy prom polskiego armatora "Jantar Unity" w czwartek wypłynął ze Świnoujścia i jest w drodze do Szczecina. W sobotę odbędzie się tu uroczysty chrzest jednostki.

W Szczecinie jednostka jest spodziewana ok. godz. 14.30. Nowy prom ma za sobą próby portowe i manewrowe przeprowadzone w Trelleborgu, Ystad oraz Świnoujściu. Jak poinformował armator promu - spółka Unity Line, testy na redzie, przy nabrzeżach oraz pierwsze operacje portowe potwierdziły jego gotowość do dalszej eksploatacji.

Główna ceremonia chrztu "Jantar Unity" jest zaplanowana na sobotę (17 stycznia) na godz. 15.00 na Bulwarze Chrobrego. Dla uczestników przygotowany zostanie telebim umożliwiający śledzenie wydarzenia. Tego samego dnia, o godz. 18.00, zaplanowano półgodzinne widowisko z multimedialnymi projekcjami, pokazami laserowymi i specjalną oprawą świetlną.



- Wychodzimy naprzeciw wszystkim osobom, które z różnych powodów nie będą mogły uczestniczyć w widowisku zaplanowanym na godzinę 18.00. Z myślą o mieszkańcach i gościach, chcących zobaczyć to wydarzenie w innym czasie, zaplanowaliśmy dodatkowy pokaz o godzinie 20.00 – mówi Katarzyna Antoń, kierownik marketingu Unity Line.

"Jantar Unity" to najnowocześniejsza jednostka tego typu na Bałtyku. Prom jest napędzany czterema silnikami zasilanymi skroplonym gazem ziemnym (LNG), wspomagany systemem bateryjnym w układzie hybrydowym. Zamiast tradycyjnych śrub napędowych zastosowano dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co w istotny sposób poprawia manewrowość promu w portach. Prom ma 195,6 m długości, 32,2 szerokości, może przewozić 400 pasażerów, a jego linia ładunkowa o długości 4100 metrów umożliwia transport dużej liczby pojazdów. Załoga Jantar Unity będzie liczyć 50 osób.

(k)

