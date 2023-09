Projekt nie zna litości. Rozumiemy trudną sytuację, ale...

Projekt

2023-09-29 10:28:52

Pomijając już sytuację tej Pani, której nie da się zazdrościć. To jest kolejny przykład potwierdzający dlaczego w Szczecinie tak trudno jest wypracować spójne i przyjazne rozwiązania. Projekt jest święty. Nieważne kiedy powstał i jakby nie był nieprzystający do nowych warunków. Jego zmiana byłaby przecież przyznaniem się do błędu lub braku wizji. Osobom w STBS które podjęły taką decyzję bez próby rozwiązania problemu pozostaje tylko życzyć, aby same doświadczyły podobnego potraktowania.