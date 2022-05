Procesja Fatimska w rocznicę objawień i zamachu na Jana Pawła II

W miniony piątek przypadała 105. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie oraz 41. rocznica zamachu na papieża św. Jana Pawła II i z tej okazji w Szczecinie odbyła się nowenna, Mszę Święta i Procesję Fatimską, która prowadzona przez księdza proboszcza Aleksandra Ziejewskiego, rozpoczęła się w Bazylice Św. Jana Chrzciciela, a następnie liczni wierni przeszli ulicami miasta: Bogurodzicy, Św. Wojciecha, Jagiellońską i Jana Pawła II oraz placami: Lotników, Grunwaldzkim i Armii Krajowej, na Jasne Błonia do figury św. Jana Pawła II, a modlono się w sposób szczególny o pokój na świecie.

Nie było to jedyne szczególne religijne wydarzenie w naszym mieście, bo od piątku do niedzieli w Sanktuarium Św. Józefa przy ul. Połabskiej na Pomorzanach trwa peregrynacja figury św. Michała Archanioła, która przybyła do Polski z włoskiego sanktuarium Monte Sant’ Angelo na Górze Gargano. W sobotę odbędzie się jeszcze Msza Święta o godz. 18 i Nabożeństwo Majowe o godz. 21, a w niedzielę uroczystości odbywać się będą na każdej Mszy Świętej.

(mij)