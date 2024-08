Problemy z parkowaniem podczas The Tall Ships Races

Fot. Czytelnik

W związku z organizacją The tall Ships Races 2024 zamknięte zostały niektóre ulice w rejonie Wałów Chrobrego. Jednocześnie, wyznaczono nowe miejsca postojowe - w tym tymczasowy postój dla taksówek przy cerkwi prawosławnej (ulicy Zygmunta Starego). Nie ustawiono tymczasowego oznakowania informującego o końcu płatnego parkingu w ramach SPP. Doprowadziło to do sytuacji, w której płatny w ramach SPP parking jest równocześnie postojem taxi.

O sprawie poinformował czytelnik "Kuriera Szczecińskiego". Brak oznakowania sprawił, że parkujący w tamtym miejscu kierowcom Straż Miejska założyła blokady.

- Blokady zostały później zdjęte, a właścicielom zostawiono kartki za wycieraczką z wezwaniem do siedziby SM - informuje czytelnik. - Jednocześnie zasłonięto znak informujący o końcu parkingu. Jednak znak rozpoczynający parking, znajdujący się przy skrzyżowaniu z ulicą Jana Matejki nadal jest odsłonięty, a znaku kończącego parking nie dostawiono.

Czytelnik zarzuca służbom miejskim nieprzestrzeganie obowiązków:

- Niekompetencja miejskich służb wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem i spowodowała, że jedno, proste zagadnienie związane z właściwym oznakowaniem ulicy na czas imprezy w tym momencie wymaga już trzeciej "interwencji" generując koszty dla budżetu miasta, na który składamy się m.in. my - mieszkańcy.

Skontaktowaliśmy się z Joanną Wojtach, rzecznikiem prasowym Straży Miejskiej w Szczecinie.

- Straż Miejska nie zasłania znaków, tylko organizator imprezy - informuje. - Funkcjonariusze postępowali zgodnie z oznakowaniem, a zdarzenie musiało wyczerpywać znamiona wykroczenia. Natomiast przed rozpoczęciem The Tall Ships Races uświadamialiśmy kierowców, że zmieni się organizacja ruchu, warunki będą trudne i lepiej rozważyć przyjazd samochodem w rejon imprezy.

(aj)