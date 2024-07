Finał The Tall Ships Races zmieni funkcjonowanie miasta. Powraca największa żeglarska impreza w Europie

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w organizację finału regat The Tall Ships Races opowiadali o kwestiach organizacyjnych tego wydarzenia. Fot. Dariusz Gorajski

Na początku sierpnia do Szczecina powraca największa impreza żeglarska w Europie - The Tall Ships Races. To spektakularne wydarzenie, które sprawi, że przez kilka dni centrum miasta będzie funkcjonowało inaczej. Pierwszych zmian możemy spodziewać się 27 lipca.

Jak poinformował Marcin Charęza, kierownik referatu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Miasta, zmiany związane z poruszaniem się samochodami podzielone zostaną na etapy. Pierwszy etap zostanie wprowadzony w sobotę 27 lipca o g. 6 - oznacza zamknięcie ul. Komandorskiej od ul. Małopolskiej po ul. Jana z Kolna oraz ul. Wendy i Zbożowej do skrzyżowania z ul. Spichrzową.

- Drugi etap, który planujemy wprowadzić 29 lipca w poniedziałek minutę po północy, to dość poważne zamknięcie. Między innymi zostanie zamknięta ulica Jana z Kolna, Nabrzeże Wieleckie od Mostu Długiego do ul. Jana z Kolna. Z ruchu ogólnego wyłączona zostanie ulica Małopolska od Jarowita, Komandorska, Admiralska, Wały Chrobrego, odcinek ulicy Henryka Pobożnego między ulicą Zygmunta Starego a Szczerbcową - opowiadał Marcin Charęza. - Wyznaczony zostanie objazd. Jeżeli chodzi o tereny po stronie Łasztowni, wyłączone zostaną ulice Władysława IV od św. Floriana, Celna, Spichrzowa, Wendy. Ten etap będzie trwał do środy 31 lipca. W środę, minutę po północy, rozpocznie się trzeci etap. Oprócz wcześniej wymienionych przeze mnie ulic dodatkowo przymknięte dla ruchu zostaną ulice Storrady, Kapitańska, Szczerbcowa od ul. Starzyńskiego, Zygmunta Starego od Starzyńskiego, Małopolska od ul. Henryka Pobożnego. Bardzo państwa prosimy o zapoznanie się z mapkami, które będą na stronie organizatora oraz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Prosimy o korzystanie z komunikacji miejskiej oraz parkingów miejskich.

Leopold Korytkowski, dyrektor ds. turystyki i wydarzeń Żeglugi Szczecińskiej, przekazał, że oba brzegi Odry będą zajęte. Na placu Adama Mickiewicza będzie funkcjonowała strefa dziecięca. Duża scena powstanie na parkingu przy ul. Komandorskiej.

- Jana z Kolna stanie się dużym deptakiem - zapowiedział Leopold Korytkowski. - Będzie dodatkowy most pontonowy. Ruch na mostach będzie odbywał się jednokierunkowo. Nitka bliżej Morskiego Centrum Nauki będzie prowadzić w stronę Łasztowni, nitka przy Moście Długim to powrót z Łasztowni. Jednostki zaczną wpływać już w środę i w czwartek. W sobotę odbędzie się parada załóg. Nie widzieliśmy tego siedem lat. Tysiąc dwustu żeglarzy w towarzystwie orkiestr i zespołów muzycznych przemaszeruje z ul. Jana z Kolna w stronę Teatru Letniego.

Leopold Korytkowski podkreślił, że ulice przylegające do Wałów Chrobrego, ul. Jana z Kolna i Łasztownia od budynku Lastadii będą terenem ścisłego zamknięcia. Wszyscy właściciele pojazdów, które tu staną, będą musieli mieć przepustkę. Biuro przepustek znajduje się w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 - jest czynne od tego piątku w dni powszednie w g. 8-18 i w g. 10-18 w weekendy.

- Proszę mieszkańców, aby mieli ze sobą poświadczenie z miejsca zamieszkania - dodał Leopold Korytkowski. - To nie musi być zameldowanie. Wystarczy opłacony rachunek za mieszkanie.

Szykują się także zmiany w komunikacji miejskiej.

Finał regaty Tall Ships Races w Szczecinie zaplanowano na 2-5 sierpnia. Do miasta przypłynie 45 żaglowców regatowych oraz ok. 20 jednostek towarzyszących. ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 18.07.2024 r.

(as)