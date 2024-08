Otwarty dla przyjaciół. Podsumowanie rejsu statku STS Pogoria

Fot. Agata Jankowska

Prezydent Piotr Krzystek oraz goście briefingu prasowego (w tym kapitan statku) omówili rejs żaglowca STS Pogoria, w tym jego udział w regatach The Tall Ships Races 2024. Jednostka wyposażona w nowe żagle z logo Polskiej Organizacji Turystycznej reprezentowała oraz promowała Polskę na wszystkich etapach wyścigu.

Polska Organizacja Turystyczna zaprosiła - poza Prezydentem Szczecina - również prezesa zarządu spółki Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia Ireneusza Nowaka, Rafała Szmydtke, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Magdalenę Bulikowską, kierownik Biura ds. Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Bogusława Witkowskiego, wiceprezesa Polskiego Związku Żeglarskiego ds. majątkowych, prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Jarosława Kuklińskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Żeglarskiego i wiceprezesa ds.armatorskich i skarbnik Pomorskiego Związku Żeglarskiego oraz Przemysława Ziarka, kapitana STS Pogoria.

Sobotni briefing rozpoczął się zaraz po powrocie Piotra Krzystka z akcji wspinania się na maszt ekwadorskiego żaglowca Guayas.

- Bardzo się cieszymy, że w ten sposób promujemy nasze miasto - są tutaj goście spoza Szczecina, z Europy, ze Skandynawii, Niemiec - wymieniał. - Myślę, że to doskonała okazja do promowania Polski i cieszę się, że Pogoria w tym uczestniczy, pokazując nas od jak najlepszej strony. Żeglarstwo zawsze było mocną stroną Szczecina.

Prezydent odniósł się też do pytania o liczbę osób odwiedzających miasto z okazji The Tall Ships Races 2024.

- Takie szacunki po regatach przedstawi policja, ale pierwsze i drugie regaty to były liczby powyżej jednego miliona, zbliżające się nawet do dwóch milionów odwiedzających przez cztery dni. Myślę, że milion osób powinniśmy przekroczyć w Szczecinie.

Spotkanie poświęcone było jednak przede wszystkim promocji Polski na arenie międzynarodowej przez STS Pogoria.

- W każdym porcie będziemy starali się promować polską turystykę - mówił Bogusław Witkowski. Podziękował ponadto Prezydentowi Szczecina za organizację tak wielkiej imprezy, jaką jest The Tall Ships Races. Wspomniał również o młodych ludziach na żaglowcach:

- Młodzież, która szkoli się na Pogorii do tej pory szkoliła się żeglarsko, teraz jest ambasadorem Polski. To wyznacza od razu inne zachowanie, inny program załogi stałej, ale też poczucie wartości biorące się z tego, że reprezentujemy Polskę.

- Każda żaglówka niosąca polską banderę jest ambasadorem na zewnątrz. A kiedy jest to żaglowiec, mamy przemyślane działania promocyjne. Efekt jest piorunujący, jeśli chodzi o promocję żaglowca w obcych portach - mówił Ireneusz Nowak. Podkreślił też, że w tegorocznych regatach mamy bardzo duży udział polskiej bandery. - To jest coś, co się wcześniej nie zdarzało.

O rejsie STS Pogorii i związanych z tym wyzwaniach opowiedział kapitan statku, Przemysław Ziarko:

- Jeżeli chodzi o promocję Polski, używałem najlepszego, co maiłem na pokładzie, czyli młodej załogi żeglarzy z całej Polski i troje z Japonii. Moja załoga powtarzała innym, zaprzyjaźnionym załogom z zagranicy, że dla zwiedzających mamy otwarty pokład, ale dla przyjaciół mamy otwarty statek. To taka nasza tradycyjna, polska gościnność.

Na koniec dodał, że Szczecin jest najbardziej przyjaznym żeglarzom portem w Polsce.

Podczas regat STS Pogoria odwiedziła porty w Kłajpedzie, Helsinkach, Tallinie, Turku, Mariehamn i na koniec w Szczecinie. Po zakończeniu finału regat żaglowiec popłynie w kierunku Morza Śródziemnego, odwiedzając takie porty jak: Bremerhaven, Cherbourg, Cascais, Malaga, Nicea, Genua. Rejs Pogorii jest także częścia obchodów jubileuszu Polskiego Związku Żeglarskiego, który obchodzi 100-lecie swojej działalności.

Agata Jankowska