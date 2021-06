Prezydent Świnoujścia z absolutorium. Długa debata o życiu na wyspach

Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia, otrzymał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Głosowanie poprzedziła kilkugodzinna dyskusja, w której radni prezentowali różne pomysły na funkcjonowanie miasta. Padały też głosy krytyki, m.in. dotyczące komunikacji.

Podjęcie uchwały absolutoryjnej poprzedziła prezentacja „Raportu o stanie Miasta Świnoujście za 2020 rok”, podczas której prezydent i jego zastępcy mówili o wielu kwestiach związanych z funkcjonowaniem kurortu, m.in. inwestycjach czy promocji.

Przed wotum zaufania i absolutorium wywiązała się długa dyskusja, podczas której rajcy zgłaszali wiele pomysłów na temat usprawnienia funkcjonowania miasta. Po raz kolejny wróciła propozycja darmowej komunikacji autobusowej. Radny Jan Borowski (PO) postulował, żeby płacić nie musieli nie tylko mieszkańcy, ale również turyści odwiedzający miasto. Z kolei radna Joanna Agatowska (SLD) przypomniała, że już w 2015 roku postulowała darmową komunikację, a największym krytykiem jej propozycji był J. Borowski. Radny PO odpowiedział, że ma prawo do własnego zdania i ma prawo to zdanie również zmienić. Podobnych wymian zdań było więcej.

Spór o tunel pod Świną

Tradycyjnie doszło do gorącej momentami polemiki między J. Agatowską a prezydentem Januszem Żmurkiewiczem i jego zastępczynią Barbarą Michalską. Radna SLD stwierdziła m.in. że cały poprzedni rok stracono, jeżeli chodzi o rozwiązania komunikacyjne w mieście w związku z planowanym otwarciem tunelu. Krótko mówiąc: J. Agatowska uważa, że miasto niewiele zrobiło, żeby na nową sytuację, związaną z wpuszczeniem dużego ruchu do miasta, się przygotować. J. Żmurkiewicz odpowiadał, że jest to tylko straszenie mieszkańców, a tunel będzie „spełnieniem marzeń mieszkańców”.

Podczas sesji radni poruszali także inne kwestie, jak np. konieczność walki o zwiększenie subwencji oświatowej, utrzymania dotacji, chociażby w ograniczonej formie, na promy (po wybudowaniu tunelu zlikwidowana zostanie przeprawa Centrum, ale „Bieliki” na przeprawie Świnoujście-Warszów nadal będą kursować), zapewnienie pracy pracownikom Żeglugi Świnoujskiej, czy dofinansowanie z budżetu miasta rehabilitacji dla mieszkańców, a także dostosowania infrastruktury miasta dla osób z niepełnosprawnościami.

Za wotum zaufania dla prezydenta zagłosowało 15 radnych, czterech było przeciw, a jeden się wstrzymał. Uchwałę absolutoryjną poprzedziła prezentacja z wykonania budżetu za 2020 rok. Świnoujski budżet zmieniano 57 razy. Przeciw udzieleniu absolutorium prezydentowi było trzech radnych, jeden się wstrzymał, a 15 było za. ©℗

Tekst i fot. BaT