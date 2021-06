Premier zapowiedział przetarg na Zachodnią Obwodnicę Szczecina

W ciągu kilku tygodni zostanie rozpisany pierwszy przetarg na Zachodnią Obwodnicę Szczecina - zapowiedział w Szczecinie premier RP Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania z dziennikarzami pod elewatorem "Ewa", w towarzystwie najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości naszego regionu, złożył deklarację, że celem Zjednoczonej Prawicy jest uprzemysłowienie Pomorza Zachodniego.

"Rozsądny pragmatyzm" Prawa i Sprawiedliwości

- Szczecin i Świnoujście coraz bardziej stają się hubem technologiczno - energetycznym Polski - powiedział premier. - Wiemy o rozbudowie terminala LNG. To będzie jedno z głównych miejsc dostaw gazu do Polski. To początek drogi do ponownego uprzemysłowienia Szczecina, Świnoujścia, Pomorza Zachodniego. Wielkie inwestycje przemysłowe potrzebują sprawnej infrastruktury. Mamy końcowy etap planu przygotowań do ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Ponad 50-kilometrowy odcinek z najdłuższym tunelem w Polsce, pięciokilometrowym, to wielka inwestycja, za blisko 5,5 miliarda złotych. Te środki będą zabezpieczone już w najbliższym Programie Budowy Dróg Krajowych. W najbliższych kilku tygodniach będziemy mogli rozpisać pierwszy przetarg. W najbliższych dwudziestu, dwudziestu paru miesiącach ruszą prace budowlane.

Szef rządu przypomniał też o innych ważnych inwestycjach w naszym regionie, prowadzonych w rządzie czasów Zjednoczonej Prawicy, takich jak polimery w Policach, pogłębienie toru wodnego Świnoujście - Szczecin do 12,5 metra (docelowo tor dopływu do Świnoujścia ma być pogłębiony do 17 metrów, co umożliwi budowę głębokowodnego terminala kontenerowego), droga S10, która skróci przejazd do centralnej Polski.

Morawiecki stwierdził, że jego środowiskiem politycznym kieruje rozsądny pragmatyzm. I to z tego pragmatyzmu wynika ogłoszony niedawno przez Prawo i Sprawiedliwość Polski Ład, szereg rozwiązań społecznych i gospodarczych, które mają dać naszemu państwu impuls rozwojowy na czas po pandemii.

Premier: "Nie mamy kompleksów"

Premier opowiadał, że polityka, którą prowadzi Zjednoczona Prawica, powinna zyskać uznanie także ludzi o wrażliwości lewicowej. Jego zdaniem PiS realizuje bowiem ideę sprawiedliwości społecznej.

- Wyjedźcie szanowni państwo z wielkich miast do polskich gmin, polskich powiatów, zobaczcie, ile tam się zmienia, w drogach, remontach szkół, szpitali, w środkach dla rodzin, które przeznaczamy - mówił.

Dodał, że PiS jest gotowy do realizacji założeń Polskiego Ładu - w tym dotyczących naszego regionu - bez względu na ewentualne przeszkody. Nawet w najczarniejszym scenariuszu, gdyby pojawiły się jakieś problemy z finansowaniem z Unii Europejskiej, rząd ma alternatywę: montaże finansowo - kredytowe.

- Polska będzie miała tym więcej do powiedzenia w Unii Europejskiej, tym bardziej będą się z nami liczyć, im więcej będzie takich inwestycji jak te w Szczecinie - ocenił premier. - Wszystkich sceptyków zachęcam, aby zapytać tam, w Unii Europejskiej, kiedy się z Polską bardziej liczono. Dzisiaj czy wtedy, sześć lat temu, gdy ówcześni politycy byli poklepywani po plecach: "tak, tak, chodź do zdjęcia, będzie bardzo miło"? Z tych zdjęć niewiele wynikało. A my nie mamy kompleksów. Mamy odwagę realizować nasze interesy.

Program budowy promów ma być kontynuowany

Towarzyszący premierowi europoseł Joachim Brudziński krytykował poprzednią ekipę rządową. Stwierdził, że Donald Tusk, "podejmował decyzję albo ich nie podejmował na korzyść portów niemieckich, na korzyść stoczni holenderskiej". Przypomniał, że rząd PO nie odwołał się od decyzji unijnej komisarz Neelie Kroes, która ostatecznie doprowadziła do upadku stoczni

- Mieliśmy premiera, który przyjeżdżał na Pomorze Zachodnie, rozkładał bezradnie ręce i mówił, że tunelu w Świnoujściu nie będzie, bo nie na to środków, a poza tym to są fanaberie - argumentował europoseł. - Mieliśmy premiera, który przechodził do porządku dziennego nad tym, że ze Stoczni Szczecińskiej najnowocześniejsze ciągi technologiczne były cięte na złom.

Brudziński obiecał, że Pomorze Zachodnie będzie kołem zamachowym całej narodowej gospodarki.

Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, powiedział:

- Krok po krok odbudowujemy możliwości produkcyjne. Program budowy promów musi być kontynuowany, bo to wola naszych armatorów.

Na koniec konferencji padło pytanie, jaki wynik meczu Polska - Słowacja obstawia premier.

- Dwa jeden dla Polski - powiedział Morawiecki. ©℗

Alan Sasinowski