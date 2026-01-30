Kolejne zmiany na Trasie Zamkowej. Od piątku tymczasowa organizacja ruchu

Zbliża się kolejny etap rozbiórek łącznic Trasy Zamkowej. W piątek 30 stycznia po godzinie 22 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu i związana będzie z całkowitym zamknięciem ruchu drogowego i tramwajowego ul. Nabrzeże Wieleckie. Wjazd w ulicę Nabrzeże Wieleckie od strony Mostu Długiego będzie zamknięty przez cały okres prowadzenia prac. Zachowany będzie wjazd w ulicę Duczyńskiego w kierunku Placu Żołnierza Polskiego.
Kierowcom zaleca się objazdy: do Mostu Długiego: Łady - Jana z Kolna-Duczyńskiego - plac Żołnierza Polskiego - Niepodległości - Wyszyńskiego lub Dubois - Parkowa - Malczewskiego - Wyzwolenia - Niepodległości - Wyszyńskiego; do Jana z Kolna i Firlika (kierunek Police): Dworcowa/Wyszyńskiego - Niepodległości - Wyzwolenia - Malczewskiego - Parkowa - Dubois.
- Prace rozbiórkowe potrwają około trzech tygodni - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Otwieranie układu komunikacyjnego ma przebiegać etapami: po tygodniu nastąpi otwarcie dla ruchu jezdni w kierunku Mostu Długiego, po dwóch tygodniach otwarcie dla ruchu torowiska tramwajowego, po trzech tygodniach otwarcie dla ruchu jezdni w kierunku ul. Łady/Firlika.
Po zakończeniu rozbiórek możliwe są utrudnienia w ruchu, związane z czasowym zajęciem prawego pasa jezdni w kierunku ul. Łady w trakcie prowadzenia prac porządkowych. Otwarta dla ruchu zostanie ulica Panieńska. Zjazd w kierunku ulicy Panieńskiej od strony Placu Żołnierza Polskiego z uwagi na prace porządkowe pozostanie zamknięty.
W związku z pracami przy wyburzaniu łącznic Trasy Zamkowej wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 6, 70, 90 i 526. Prace prowadzone będą etapami, z czym wiązać się będzie wprowadzanie kolejnych zmian w komunikacji miejskiej.
Tramwaje linii 6 w obu kierunkach kursować będą objazdem: od przystanku „Wyszyńskiego” przez ul. Wyszyńskiego – Pl. Brama Portowa – Al. Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Malczewskiego – ul. Parkową – ul. Dubois do przystanku „Dubois” i dalej swoją trasą.
Na linii 8 kursy dojazdowe i zjazdowe w relacji Zajezdnia Golęcin – Gumieńce wykonywane będą przez Pl. Rodła.
Autobusy linii 70 od przystanku „Jarowita” kursować będą objazdem przez ul. Małopolską – Pl. Żołnierza Polskiego – ul. Farną – ul. Sołtysią – ul. Wyszyńskiego do przystanku „Wyszyńskiego” i dalej bez zmian.
Autobusy linii 90 od przystanku „Dworcowa” kursować będą objazdem przez ul. Nabrzeże Wieleckie – ul. Wyszyńskiego – Pl. Brama Portowa – Al. Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Hołdu Pruskiego – ul. Małopolską – ul. Starzyńskiego – ul. Szczerbcową – ul. Wały Chrobrego – ul. Jarowita – ul. Małopolską (wjazd na torowisko) do przystanku „Filharmonia” i dalej bez zmian. Nie będą obsługiwane przystanki „Wyszyńskiego” (w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie), „Admiralska” i „Urząd Wojewódzki”.
Autobusy linii 526 kursować będą objazdem: w kierunku pętli „Police Zajezdnia”: od przystanku „Dworcowa” przez ul. Nabrzeże Wieleckie – ul. Wyszyńskiego – Pl. Brama Portowa – Al. Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Malczewskiego – ul. Parkową – ul. Dubois do przystanku „Dubois” i dalej swoją trasą.
