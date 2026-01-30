Kolejne zmiany na Trasie Zamkowej. Od piątku tymczasowa organizacja ruchu

Generalnym Wykonawcą jest NIWA Szczecin. Koszt prac to ponad 84,8 mln zł brutto. Fot. Dariusz Gorajski

Zbliża się kolejny etap rozbiórek łącznic Trasy Zamkowej. W piątek 30 stycznia po godzinie 22 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu i związana będzie z całkowitym zamknięciem ruchu drogowego i tramwajowego ul. Nabrzeże Wieleckie. Wjazd w ulicę Nabrzeże Wieleckie od strony Mostu Długiego będzie zamknięty przez cały okres prowadzenia prac. Zachowany będzie wjazd w ulicę Duczyńskiego w kierunku Placu Żołnierza Polskiego.

Kierowcom zaleca się objazdy: do Mostu Długiego: Łady - Jana z Kolna-Duczyńskiego - plac Żołnierza Polskiego - Niepodległości - Wyszyńskiego lub Dubois - Parkowa - Malczewskiego - Wyzwolenia - Niepodległości - Wyszyńskiego; do Jana z Kolna i Firlika (kierunek Police): Dworcowa/Wyszyńskiego - Niepodległości - Wyzwolenia - Malczewskiego - Parkowa - Dubois.

- Prace rozbiórkowe potrwają około trzech tygodni - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Otwieranie układu komunikacyjnego ma przebiegać etapami: po tygodniu nastąpi otwarcie dla ruchu jezdni w kierunku Mostu Długiego, po dwóch tygodniach otwarcie dla ruchu torowiska tramwajowego, po trzech tygodniach otwarcie dla ruchu jezdni w kierunku ul. Łady/Firlika.

Po zakończeniu rozbiórek możliwe są utrudnienia w ruchu, związane z czasowym zajęciem prawego pasa jezdni w kierunku ul. Łady w trakcie prowadzenia prac porządkowych. Otwarta dla ruchu zostanie ulica Panieńska. Zjazd w kierunku ulicy Panieńskiej od strony Placu Żołnierza Polskiego z uwagi na prace porządkowe pozostanie zamknięty.

W związku z pracami przy wyburzaniu łącznic Trasy Zamkowej wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 6, 70, 90 i 526. Prace prowadzone będą etapami, z czym wiązać się będzie wprowadzanie kolejnych zmian w komunikacji miejskiej.

Tramwaje linii 6 w obu kierunkach kursować będą objazdem: od przystanku „Wyszyńskiego” przez ul. Wyszyńskiego – Pl. Brama Portowa – Al. Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Malczewskiego – ul. Parkową – ul. Dubois do przystanku „Dubois” i dalej swoją trasą.

Na linii 8 kursy dojazdowe i zjazdowe w relacji Zajezdnia Golęcin – Gumieńce wykonywane będą przez Pl. Rodła.

Autobusy linii 70 od przystanku „Jarowita” kursować będą objazdem przez ul. Małopolską – Pl. Żołnierza Polskiego – ul. Farną – ul. Sołtysią – ul. Wyszyńskiego do przystanku „Wyszyńskiego” i dalej bez zmian.

Autobusy linii 90 od przystanku „Dworcowa” kursować będą objazdem przez ul. Nabrzeże Wieleckie – ul. Wyszyńskiego – Pl. Brama Portowa – Al. Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Hołdu Pruskiego – ul. Małopolską – ul. Starzyńskiego – ul. Szczerbcową – ul. Wały Chrobrego – ul. Jarowita – ul. Małopolską (wjazd na torowisko) do przystanku „Filharmonia” i dalej bez zmian. Nie będą obsługiwane przystanki „Wyszyńskiego” (w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie), „Admiralska” i „Urząd Wojewódzki”.

Autobusy linii 526 kursować będą objazdem: w kierunku pętli „Police Zajezdnia”: od przystanku „Dworcowa” przez ul. Nabrzeże Wieleckie – ul. Wyszyńskiego – Pl. Brama Portowa – Al. Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Malczewskiego – ul. Parkową – ul. Dubois do przystanku „Dubois” i dalej swoją trasą.

