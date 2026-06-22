Pracują na ul. Starkiewicza po awarii wodociągu

W poniedziałek ekipy ZWiK przystąpiły do naprawy uszkodzonego wodociągu oraz drogi. Fot. ZWiK

Trwają prace na ul. Starkiewicza w Szczecinie. W poniedziałek była zamknięta dla ruchu. Tak może być także we wtorek i środę. To efekt awarii wodociągu, do której doszło w sobotę.

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Sobotni poranek był trudny dla wielu mieszkańców Szczecina oraz dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jak informowaliśmy na bieżąco, awarii uległ wodociąg o dużej średnicy, a to spowodowało, że do wielu domów nie docierała woda. Ekipy ZWiK sprawiły, że jeszcze przed południem z wszystkich kranów woda mogła popłynąć. Na tym jednak ich zadanie się nie skończyło.

- W sobotę zabezpieczaliśmy miejsce awarii, trwało odwadnianie wyłączonego odcinka magistrali, podjęliśmy działania mające na celu przywrócenia do dostawy wody dla mieszkańców i działaliśmy, żeby wodę z miejsca awarii odprowadzić - relacjonuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK. - W poniedziałek przystąpiliśmy do naprawy uszkodzonego wodociągu fi 600 oraz drogi, która uległa wymyciu. Wypływająca woda wyrządziła sporą szkodę więc naprawa naszej infrastruktury i samej jezdni może potrwać do czwartku, jednak dopiero po zerwaniu podniesionego asfaltu ocenimy zakres koniecznych do wykonania robót.

ZWiK zastrzega, że na czas naprawy wpłyną nie tylko jego działania, ale także oczekiwanie na masę asfaltową.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że zamknięcie ulicy Starkiewicza to duże utrudnienie dla pacjentów, pracowników szpitala oraz mieszkańców - przekazuje Hanna Pieczyńska. - Zrobimy co w naszej mocy, aby ruch puścić choćby jedną nitką tak szybko, jak będzie to możliwe. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

(sag)

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