Rozpoczyna się wymiana awaryjnych wodociągów. Będą utrudnienia w ruchu

Ruszają prace związane z wymianą awaryjnych odcinków wodociągu w rejonie ulic Narutowicza i Łokietka w Szczecinie. ZWiK prosi pieszych i kierowców o szczególną uwagę.

Na ulicy Narutowicza roboty rozpoczynają się już w piątek (24 października).

– Dla kierowców oznaczać to będzie brak możliwości parkowania na odcinku pomiędzy ulicą Potulicką, a Kopernika (w kierunku Piastów ) – to ta część będzie realizowana w pierwszej kolejności – informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa szczecińskiego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji. – Roboty prowadzone będą w większości metodą bezwykopową (cracking), jedynie miejscowo w wykopie otwartym.

Zakres umowy obejmuje wymianę wodociągu DN150 o długości ok. 350 m w ulicy Narutowicza na odcinku od al. Piastów do ul. Bogusława X (pl. Dziecka), wodociągu DN100 o długości ok. 250 m w ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Kopernika (pl. Dziecka) do ul. Potulickiej oraz przyłączy wodociągowych. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

– Szybciej niż planowano, bo na początku listopada, rozpoczną się też prace na odcinku, który w ostatnim czasie przysporzył służbom wielu problemów, a mieszkańcom niedogodności związane z brakiem wody – dodaje Hanna Pieczyńska. – Wymiana wodociągu DN150 prowadzona będzie na odcinku około 170 metrów ulicy Łokietka, na odcinku od ulicy Kopernika do Bogusława. Te prace prowadzone będą w pasie drogowym, dlatego potrzebne będzie zawężenie pasa ruchu. Utrudnienia mogą trwać do końca roku.

