Sobota, 20 czerwca 2026 r. 
REKLAMA 30 szczecin
REKLAMA

Awaria wodociągu: spora część Szczecina bez wody

Data publikacji: 20 czerwca 2026 r. 09:46
Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2026 r. 09:52
Awaria wodociągu: spora część Szczecina bez wody
Fot. FB/Suszą! Szczecin  

„Na ulicy Starkiewicza doszło do awarii wodociągu o dużej średnicy. To wpłynęło na braki wody lub obniżone ciśnienie w wielu miejscach miasta. Działamy na miejscu” - informuje Hanna Pieczyńska ze szczecińskiego Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

REKLAMA

„Na numer alarmowy 994 nie sposób się dodzwonić” - sygnalizują zaniepokojeni szczecinianie. Okazuje się, że do awarii doszło tuż przed godz. 9 (sobota, 20 czerwca). Na razie nie wiadomo, jak długo może potrwać usuwanie jej skutków. Ani też - kiedy w kranach znów będzie woda.

 - Po wyłączeniu uszkodzonej części wodociągu sytuacja w większości miejsc wróci do normy. Wtedy podstawimy beczkowóz tam, gdzie rzeczywiście wody nie będzie ze względu na awarię - przekazuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie.

Jak się dowiedzieliśmy, wody nie ma od Nowego Miasta przez Śródmieście i Centrum aż po Gumieńce. 

(an)

 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

30 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA