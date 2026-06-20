Awaria wodociągu: spora część Szczecina bez wody

Fot. FB/Suszą! Szczecin

„Na ulicy Starkiewicza doszło do awarii wodociągu o dużej średnicy. To wpłynęło na braki wody lub obniżone ciśnienie w wielu miejscach miasta. Działamy na miejscu” - informuje Hanna Pieczyńska ze szczecińskiego Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

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„Na numer alarmowy 994 nie sposób się dodzwonić” - sygnalizują zaniepokojeni szczecinianie. Okazuje się, że do awarii doszło tuż przed godz. 9 (sobota, 20 czerwca). Na razie nie wiadomo, jak długo może potrwać usuwanie jej skutków. Ani też - kiedy w kranach znów będzie woda.

- Po wyłączeniu uszkodzonej części wodociągu sytuacja w większości miejsc wróci do normy. Wtedy podstawimy beczkowóz tam, gdzie rzeczywiście wody nie będzie ze względu na awarię - przekazuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie.

Jak się dowiedzieliśmy, wody nie ma od Nowego Miasta przez Śródmieście i Centrum aż po Gumieńce.

(an)

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